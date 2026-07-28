Ddl rinnovabili, Giordano (M5S): “La Basilicata non si difende chiedendo una percentuale”

“La Regione – sottolinea – continua a essere in grave ritardo. Che fine ha fatto il Piano paesaggistico? Perché non sono state ancora individuate con chiarezza le aree idonee e quelle non idonee? È proprio l’assenza di una pianificazione seria ad aver favorito un vero e proprio assalto ai territori, consentendo la proliferazione di progetti spesso calati dall’alto e pensati esclusivamente per garantire profitti a grandi operatori esterni. La stessa Regione ha più volte ammesso che in molti territori si è ormai raggiunto il limite. Se è così, allora bisogna avere il coraggio di fermarsi. Non si può continuare a concedere spazio a nuovi impianti mentre mancano il Piano paesaggistico e una chiara disciplina delle aree in cui gli impianti possono essere realizzati e di quelle che, invece, devono essere tutelate”.
“Le compensazioni economiche ai Comuni già esistevano e non hanno fermato lo sfruttamento dei territori. Pensare che la soluzione sia garantire una percentuale anche alla Regione significa continuare con la stessa logica: il territorio si utilizza, le comunità subiscono gli impatti e ai grandi operatori restano i profitti. La Basilicata non può essere trattata come una terra da sfruttare e compensare con qualche quota economica. Non siamo contrari alle energie rinnovabili né alla transizione ecologica. Siamo contrari a un modello che utilizza la transizione come alibi per realizzare grandi progetti industriali, senza una pianificazione pubblica e senza un reale coinvolgimento delle comunità”.
“La vera svolta – conclude il coordinatore regionale del M5S – è mettere al centro i cittadini. Occorre consentire alle famiglie, alle imprese e alle comunità locali di diventare direttamente produttrici di energia, utilizzando i tetti degli edifici, le strutture pubbliche e le aree già urbanizzate. In questo modo, i benefici sarebbero concreti e diretti per le comunità, si limiterebbe il consumo di suolo e si garantirebbe un inserimento più equilibrato degli impianti. La Basilicata non ha bisogno di una legge che contratti una percentuale con i grandi player. Ha bisogno di una Regione che decida, pianifichi e difenda il proprio territorio. Prima il Piano paesaggistico, poi l’individuazione delle aree idonee e non idonee. Solo dopo si potrà parlare seriamente di sviluppo energetico. Perché la Basilicata, al contrario di chi pensa di poterne svendere il futuro, non è in vendita”.