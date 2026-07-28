Autovelox in Basilicata, nell’ultimo anno incassi per oltre 7 milioni di €. Potenza al 3° posto con oltre 2 milioni, Matera ultimo con meno di 7 mila €

I Comuni della Basilicata hanno incassato oltre 7,3 milioni di euro dalle multe per violazione del codice della strada. E di queste una su tre è legata al superamento dei limiti di velocità. E’ quanto emerge dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione.

A rilevare il maggior numero di infrazioni ai limiti massimi di velocità, è il Comune di Ferrandina, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 2.526.326 euro. Seguono Potenza (2.161.382 euro) e Scanzano Jonico, con 1.369.696 euro. Ai piedi del podio si trova Pisticci (1.233.999 euro), seguito da Senise (99.968 euro) e Matera (6.672 euro).

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell’ultimo anno di riferimento, in Basilicata ci sono stati 277 sinistri con lesioni a persone, vale a dire il 29% del totale (media italiana del 28%), con un picco ad agosto di 100 incidenti. E proprio l’eccessiva velocità è spesso la causa dei sinistri.