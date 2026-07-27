Cultura dello sport, comunità e memoria. A San Cataldo e Sant’Antonio Casalini di Bella il 2 agosto con ospiti del mondo dello spettacolo

Il 2 Agosto l’Amministrazione Comunale di Bella invita tutti a vivere una grande festa dedicata ai valori dello sport, dell’amicizia e della comunità. Si parte alle ore 17.00 dallo stadio “Zi Rocco e Gennaro” di San Cataldo, dove si giocherà una speciale partita amichevole che vedrà protagonisti calciatori delle nostre realtà locali, personalità del territorio e sei ospiti del mondo dello spettacolo: insieme all’ex calciatore e volto noto della televisione Sossio Aruta, ospite d’eccezione della giornata, gli attori Cristian Giroso, Vincenzo Messina, Giovanni Buselli, Alessio Gallo e il lucano Gianni Alvino.

Ad arricchire il pomeriggio ci sarà anche la coinvolgente Mystery Box, pronta a regalare sorprese, curiosità, attesa, emozioni e tanto divertimento. Ma la giornata non finirà con il triplice fischio. Ci sposteremo tutti a Sant’Antonio Casalini, dove gli ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo saranno protagonisti di un momento di incontro con il pubblico tra testimonianze, musica, balli, autografi, fotografie e tante emozioni. Anche qui la Mystery Box continuerà a sorprendere grandi e piccoli.