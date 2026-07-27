Balvano, Plastic Free incontra i bambini del centro estivo: giochi e quiz per imparare a proteggere l’ambiente

Sensibilizzare i più piccoli significa costruire oggi cittadini più consapevoli per il domani. Giovedì 23 luglio, a Balvano, in provincia di Potenza, Plastic Free Onlus ha incontrato circa 50 bambini del centro estivo cittadino per una mattinata dedicata all’ambiente, al riuso e alla lotta contro l’inquinamento da plastica.

L’iniziativa è stata coordinata da Emanuela Di Stasio, referente Plastic Free Balvano, che ha coinvolto bambini dai 5 ai 13 anniattraverso cartoni animati, giochi e quiz pensati per spiegare in modo semplice e diretto l’importanza di riconoscere i materiali, ridurre gli sprechi e adottare comportamenti più responsabili nella vita quotidiana.

Grande la partecipazione dei bambini, che hanno seguito l’incontro con curiosità e hanno posto molte domande sui diversi materiali e sulle possibilità di riutilizzare oggetti che spesso vengono considerati rifiuti. Proprio la loro fantasia ha offerto numerosi spunti, trasformando la sensibilizzazione in un momento di confronto vivace, costruttivo e anche divertente.

L’appuntamento ha dimostrato quanto l’educazione ambientale possa essere efficace quando passa attraverso il gioco e l’esperienza diretta. Parlare ai più piccoli di ambiente non significa soltanto spiegare un problema, ma aiutarli a immaginare soluzioni e a comprendere che ogni gesto quotidiano può avere un impatto.