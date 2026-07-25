​Precariato RMI, la rabbia dei lavoratori lucani: “Basta proroghe, dopo 10 anni vogliamo la stabilizzazione”

​La misura è colma. L’ennesima indiscrezione su una nuova proroga di 10 mesi ha fatto scattare la mobilitazione e la dura protesta dei lavoratori ex RMI, che da oltre un decennio vivono in una condizione di costante incertezza lavorativa. ​Una promessa che sa di “contentino”.

​Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’ennesimo provvedimento di proroga sarebbe pronto per essere portato all’approvazione della Giunta. Una soluzione tampone che, lungi dal rappresentare una vittoria, viene vissuta dai diretti interessati come un vero e proprio affossamento delle loro legittime aspettative.

​Non è un caso che, proprio da qui a 10 mesi, si vociferi con insistenza di una campagna elettorale anticipata: a pensar male si fa sempre bene in questa regione, e la coincidenza temporale tra la scadenza della proroga e le presunte urne aperte lascia più di un sospetto sull’uso politico del precariato.

​”Siamo stanchi di queste proroghe, noi vogliamo la stabilizzazione”: è questo il grido unanime che si leva da parte dei lavoratori. Dopo 10 anni di precariato, l’ennesimo rinvio strutturale viene giudicato non solo inaccettabile, ma irrispettoso nei confronti di un percorso professionale ormai decennale.

​Il confronto con le altre regioni. ​Il malcontento è alimentato anche dal confronto con la situazione nazionale. In diverse altre regioni italiane, infatti, si stanno percorrendo strade diverse e concrete, arrivando a provvedere alla stabilizzazione del personale. Un divario che rende la situazione locale ancora più paradossale e difficile da digerire per chi continua a prestare servizio senza alcuna prospettiva di futuro certo.

​Dignità prima di tutto. ​La posizione dei lavoratori ex RMI è netta e priva di compromessi: non si tratta più di accettare “contentini” politici legati alle scadenze della propaganda, ma di rivendicare un diritto fondamentale alla dignità lavorativa e personale.

​Dopo dieci anni di contributi, sacrifici e attese, la richiesta alla politica è chiara e non ammette ulteriori rinvii: archiviare la stagione precaria dei rinnovi a breve termine e avviare finalmente un percorso serio e definitivo verso la stabilizzazione.