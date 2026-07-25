Luce dei miei inverni, in uscita oggi il nuovo disco della cantautrice lucana Luisa Picerno

Esce oggi 25 luglio il nuovo disco della cantautrice lucana Luisa Picerno, originaria di Balvano, da sempre sulla scena musicale con la sua musica e le sue canzoni tanto profonde e apprezzate. Il disco s’intitola “Luce dei miei inverni”.

Si tratta di una raccolta di sette inediti, totalmente diversi tra di loro. La particolarità è che ogni inedito racconta una storia vissuta, diversa, importante.

Il disco ha preso il nome di “Luce dei miei inverni” perché la musica, per Luisa Picerno, è stata sempre la sua luce in tutti questi anni.

“Ringrazio il mio producer Christian Lapolla, amico e musicista che in questi anni di duro lavoro, che mi ha affiancato in ogni idea trasformandola in musica”, ha commentato Picerno a melandronews.it.

Il disco verrà presentato in diverse manifestazioni estive, anche fuori regione, come capiterà il prossimo 30 luglio nel salernitano, nella splendida location della Certosa di Padula in uno spazio dedicato agli artisti, quando la stessa Certosa ospiterà qualche ora più tardi il concerto di Fiorella Mannoia.

Nel corso degli anni Luisa Picerno ha ricevuto tanti riconoscimenti, come ad esempio il premio di “Voce unica” al Festival Gran Galà dell’unicità a Salerno, E’ arrivata al primo posto al festival “Canto per te” svoltosi a Pontecagnano”, in finale al Bellizzi Music Festival ed è tra le finaliste del Festival Mogol Battisti che si terrà a Castellabate il prossimo agosto, dove sarà accompagnata da una grande orchestra ed avrà come presidente di giuria Mogol. In programma anche l’apertura di diversi concerti di artisti importanti.

L’artista ha inoltre ha annunciato che una delle sue canzoni, “Farfalle di vetro”, e’ stata scelta per un docufilm sulla Plusdotazione che uscirà a breve.

redazione