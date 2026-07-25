Il Maresciallo dei Carabinieri Agatino Di Matteo immortalato nell’arte: la mostra “Artmemory” al Museo delle Acciughe di Aspra unisce Sicilia e Basilicata nel segno della legalità

​Un’opera d’arte dal forte valore simbolico ed emozionale dedicata al Maresciallo dei Carabinieri Agatino Di Matteo – vittima del dovere e decorato di medaglia di bronzo al valore dell’Arma – trova oggi posto all’interno del suggestivo Museo delle Acciughe di Aspra, in provincia di Palermo. Fondato e di proprietà di Michelangelo Balistreri, il museo è un luogo simbolo che custodisce la memoria collettiva e rende omaggio a figure epocali come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Piersanti Mattarella , gli uomini delle scorte e altri uccisi dalla mafia.

​L’opera è stata realizzata dal noto e apprezzato artista Vincenzo Gatto – vicepresidente dell’associazione CalaPanama, sodalizio che ha dato vita al celebre “Muro della legalità” dedicato a tutti coloro che sono deceduti in Sicilia per mano mafiosa. Gatto ha voluto dedicare una speciale “cravatta d’artista” al Maresciallo Di Matteo, dipingendo il volto in alta mimetica e divisa nell’ambito della mostra itinerante “Artmemory”. L’artista è rimasto profondamente colpito dalla straordinaria storia umana e professionale del Maresciallo e dal suo servizio prestato in terra di Sicilia in contesti ad altissimo rischio.

​Nato a Taranto ma di origini lucane, il Maresciallo Agatino Di Matteo ha legato indissolubilmente il suo nome e la sua carriera a territori di frontiera nella Sicilia occidentale, operando con coraggio in contesti complessi come Grisi, Partinico, Monreale e San Giuseppe Jato.

​Trasferito successivamente a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi come vicecomandante del reparto radiomobile, rimase gravemente coinvolto nella notte tra il 4 e il 5 giugno del 1981 in una violenta e cruenta sparatoria. In quell’occasione fu ferito gravemente al collo, al viso e al braccio sinistro, portando nel corpo le schegge e i segni indelebili di proiettili che lo hanno accompagnato per il resto della vita, causandogli un’enorme invalidità e gravissimi problemi di salute fino alla sua scomparsa, avvenuta a Potenza il 5 giugno del 2023, proprio nel giorno in cui si celebrava a livello nazionale la festa dell’Arma dei Carabinieri.

​Residente a Pignola – dove è sepolto – il Maresciallo Di Matteo ha voluto fortemente un contatto diretto con i giovani e gli studenti degli istituti lucani, recandosi di persona nelle scuole per portare la sua testimonianza nonostante fosse costretto su una sedia a rotelle, fortemente debilitato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Inoltre, egli ha ideato e istituito insieme alla sua famiglia il Premio Legalità – svoltosi inizialmente per alcuni anni a Pignola e successivamente a Potenza – che premiava e continua a premiare gli studenti degli istituti scolastici che si sono distinti sui temi della legalità, e che veniva sponsorizzato e finanziato interamente a proprie spese quando era in vita. Un impegno straordinario portato avanti negli anni e che oggi continua a vivere a sua imperitura memoria.

​”Nonostante la devastante invalidità e le sofferenze fisiche che non l’hanno mai abbandonato, il Maresciallo Di Matteo non ha mai smesso di credere nella giustizia, nella legalità e nei valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri.”

​Proprio in continuità con questi valori, la famiglia aveva già istituito a Pignola l’associazione “Testimonianze di Valore APS- ETS”, dedicata alla

memoria dei servitori dello Stato Agatino Di Matteo e del suo consuocero Giambattista Rosa, assistente della Polizia di Stato in servizio sulle volanti, tragicamente deceduto a seguito di un incidente stradale (entrambi riconosciuti vittime del dovere, pur non essendosi mai conosciuti in vita).



​A seguito del recente e toccante tributo artistico ricevuto in terra siciliana il 22.07.2026 l’associazione ,”Testimonianze di Valore” si è sentita ulteriormente ispirata da questo legame ideale e d’ alleanza tra la Basilicata e la Sicilia, avviando così il progetto “I vinili della legalità – Testimonianze di Valore e Memoria”: un museo artistico itinerante e completamente gratuito che verrà portato attivamente nei comuni, negli istituti scolastici e nei luoghi di aggregazione di tutta la Basilicata per divulgare capillarmente la cultura e la memoria della legalità e dei suoi eroi.



Il progetto vedrà la realizzazione di ritratti di caduti in servizio e vittime del dovere legati al territorio lucano dipinti direttamente su dischi in vinile (33 e 45 giri), valutando in futuro anche uno spazio espositivo fisso. Per la realizzazione delle opere su vinile, , l’associazione cercherà il sostegno e la partecipazione sia degli alunni degli istituti scolastici, con particolare riferimento ai licei artistici, sia di artisti che vorranno aderire al progetto, i quali potranno provenire anche da fuori regione.



Tramite canali istituzionali, l’associazione aveva inoltre già avviato una mappatura mirata per raccogliere i nomi delle vittime del dovere e caduti in servizio appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine del territorio lucano, ai quali si aggiungeranno nel memoriale anche i nomi di grandi figure simbolo della lotta alla legalità come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altri luminari della giustizia. Il memoriale rimarrà così costantemente in continuo aggiornamento. L’ Associazione Testimonianze di Valore,APS-ETS, inviera’ successive note ufficiali sull’ organizzazione, e l’ inaugurazione dell’ evento.



Lo rende noto Valeria Di Matteo, presidente Associazione Testimonianze di Valore.