Potentino, cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in un’abitazione. Disposto il sequestro

Una tragedia quella che si è consumata in una abitazione situata tra i territori di Savoia di Lucania e Picerno. Il corpo senza vita di un uomo di 72 anni, nella serata di mercoledì 22 luglio, è stato ritrovato all’interno della sua abitazione in una casa di contrada situata distante dai due centri abitati ma ricadente nel territorio salviano, lungo la SP 94 che dall’uscita Picerno-Savoia del raccordo Sicignano-Potenza porta nel comune picernese. Una tragedia quella che si è consumata in una abitazione situata tra i territori di Savoia di Lucania e Picerno. Il corpo senza vita di un uomo di 72 anni, nella serata di mercoledì 22 luglio, è stato ritrovato all’interno della sua abitazione in una casa di contrada situata distante dai due centri abitati ma ricadente nel territorio salviano, lungo la SP 94 che dall’uscita Picerno-Savoia del raccordo Sicignano-Potenza porta nel comune picernese.

Il corpo rinvenuto sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Si presume quindi che la morte sarebbe avvenuta già da alcuni giorni, probabilmente da una settimana.

Sul posto nella serata di ieri sono intervenuti in serata i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, competenti per territorio, e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Potenza che ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia e fare chiarezza su quanto accaduto.