Sei nuove assunzioni al Comune di Potenza per rafforzare i servizi sociali. Il sindaco Telesca: “Investiamo sulle persone per offrire servizi più vicini ai cittadini e alle famiglie”

Il Comune di Potenza compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della propria struttura amministrativa e dei servizi dedicati alle fasce più fragili della popolazione. Con decorrenza 21 luglio 2026, entreranno in servizio sei nuovi funzionari assegnati al Comune di Potenza nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, a seguito del concorso pubblico nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le nuove professionalità saranno così articolate:

2 funzionari amministrativi;

1 funzionario contabile;

1 funzionario psicologo;

2 funzionari educatori socio-pedagogici.

Si tratta di figure altamente qualificate che opereranno esclusivamente nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali, contribuendo a potenziare la capacità dell’Amministrazione di rispondere ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle situazioni di maggiore fragilità sociale.

L’intervento è interamente finanziato con risorse del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, senza gravare sul bilancio comunale, grazie ad una convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro che garantisce la copertura economica delle assunzioni per tutta la durata dei contratti, pari a trentasei mesi.

“Ogni assunzione rappresenta un investimento sulla qualità dei servizi che il Comune offre ai propri cittadini” – dichiara il sindaco Vincenzo Telesca. “Queste sei nuove professionalità consentiranno di rafforzare concretamente la rete dei servizi sociali, migliorando la capacità di presa in carico delle persone più fragili e garantendo una risposta più efficace ai bisogni delle famiglie. È un risultato importante, frutto di un lavoro amministrativo puntuale e della capacità dell’Ente di intercettare le opportunità offerte dalla programmazione nazionale ed europea.”

Il Sindaco sottolinea inoltre come il potenziamento dell’organico rappresenti una condizione indispensabile per affrontare le nuove sfide poste dall’inclusione sociale.