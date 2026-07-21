Pignola in Blues, un successo che si ripete e conferma

Il Pignola in Blues si è confermato anche per l’edizione del 2026 un riferimento nello scenario nazionale e internazionale di questo genere musicale in un appuntamento che mantiene fede alla propria natura puntando esclusivamente sulla qualità dell’offerta artistica portando nel borgo in provincia di Potenza i più grandi artisti dello scenario blues mondiale.

I numeri lo confermano. Dalla prima edizione ad oggi sono stati oltre 140 i gruppi che si sono esibiti a Pignola, un successo di coerenza e ospitalità che ha coinvolto una medi di dieci mila spettatori all’anno.

Per questo anniversario gli organizzatori del festival – l’associazione Cross Roads – hanno scelto di allungare la kermesse che solitamente dura tre giorni, dedicando una serata inaugurale alla proiezione di un docufilm su Pino Daniele alla presenza del regista Giorgio Verdelli. Un omaggio dovuto al più grande bluesman della storia italiana.

Poi da venerdì 17 a domenica 19, nella piazza nuova di Pignola spazio alla musica live con Marco Bartoccioni, Kevin “Sonny” Gullage & the blues Groovers, Ciumba electric Gumbo & Enrico Crivellaro, Nikky Hill band, Gloria and the Doctors e infine Desoto Tiger’s testimony – Jason Ricci.

Con le loro esibizioni, coinvolgenti e travolgenti, il pubblico è stato trasportato sulle sponde del Mississipi vivendo le atmosfere magiche dei lughi. Culla di questo sound.

Tra le caratteristiche che rendono il Pignola in blues una consolidata certezza, portando in Basilicata ogni anno tanti appassionati da tutta Italia che non rinunciano al questo festival, c’è la scelta degli organizzatori di rendere la tre giorni un momento libero e aperto alle varie espressioni musicali. In questo solco si inseriscono le jam session, un palco sempre libero e pronto ad accogliere chiunque abbia avuto voglia di suonare perché la musica non ha confini o perimetri.

“Arriviamo stanchi ma tanto soddisfatti – ha detto il presidente dell’associazione Corss roads, Michele Rosa – è stata una edizione fantastica che è andata oltre ogni nostra aspettativa. Tutti i nostri ospiti hanno dato il meglio sul palco e il pubblico ha partecipato alla grande”, ha concluso Rosa sottolineando infine come da domani già ci si mette al lavoro per la 31esima edizione, sempre a Pignola, la patria italiana del Blues.