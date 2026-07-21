Monticchio Bagni diventa il “Bosco delle Storie”: tre giorni tra natura, teatro, laboratori e leggende del Vulture dal 27 al 29 luglio

Dal 27 al 29 luglio 2026 Monticchio Bagni e i Laghi di Monticchio ospiteranno “Il Bosco delle Storie – Avventure tra Leggende, Natura e Personaggi del Vulture”, un ricco programma di animazione territoriale dedicato a bambini, famiglie e visitatori, che trasformerà il borgo e il suo straordinario patrimonio naturalistico in un grande parco narrativo a cielo aperto. Per tre giorni, sentieri, boschi, piazze e luoghi simbolo del territorio diventeranno il palcoscenico di un’esperienza immersiva dove storia, natura e fantasia si intrecciano attraverso laboratori creativi, spettacoli teatrali, escursioni guidate, attività educative e incontri con personaggi fantastici e figure storiche che hanno segnato l’identità del Vulture.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare Monticchio Bagni come destinazione di turismo esperienziale e familiare, promuovendo il patrimonio ambientale e culturale attraverso il linguaggio universale della narrazione. I piccoli partecipanti saranno protagonisti di un viaggio alla scoperta delle leggende del territorio, incontrando la Fata del Lago, l’Elfo delle Foglie Antiche e il Folletto del Vulture, custodi simbolici del bosco e della natura. Accanto a loro prenderanno vita importanti figure della storia locale come Federico II di Svevia, Carmine Crocco e Giustino Fortunato, raccontati con un linguaggio adatto ai bambini attraverso il teatro, il gioco e laboratori interattivi.

Il programma propone un ricco calendario di attività. La mattina sarà dedicata ai laboratori creativi e storici, con la realizzazione di maschere ispirate alle creature del bosco, attività di land art, costruzione del Libro delle Leggende del Vulture, creazione di stemmi medievali, mappe del tesoro e taccuini del giovane naturalista. Nel pomeriggio spazio ai laboratori narrativi, ai giochi di esplorazione e alle escursioni guidate lungo i sentieri di Monticchio, durante le quali bambini e famiglie vivranno esperienze sensoriali, piccole missioni ecologiche e racconti teatralizzati immersi nella natura.

Ogni giornata si concluderà con uno spettacolo aperto al pubblico. Il 27 luglio la Spiaggia delle Ninfee ospiterà “Le Leggende del Lago”, una suggestiva rappresentazione tra poesia, teatro e creature fantastiche. Il 28 luglio il borgo di Monticchio Bagni diventerà teatro di “Il Borgo Narrato – Viaggio tra Storia e Leggenda”, uno spettacolo itinerante con personaggi storici, racconti e degustazioni lungo il percorso. Il 29 luglio sarà dedicato alla grande Caccia al Tesoro Narrativa “Il Segreto del Vulture”, che porterà i bambini a superare prove ispirate alla storia e alle tradizioni locali per conquistare il titolo simbolico di “Custode Junior del Bosco di Monticchio”.

La manifestazione si concluderà con un concerto di musica da camera presso l’Abbazia di Sant’Ippolito e con la suggestiva escursione notturna “A spasso con la luna piena”, lungo il sentiero del borgo, accompagnata da una cena al sacco e dalla degustazione dell’Aglianico del Vulture.

“Il Bosco delle Storie” rappresenta un nuovo modello di valorizzazione del territorio, capace di unire educazione ambientale, patrimonio culturale, spettacolo dal vivo e turismo sostenibile. Un progetto pensato per rafforzare l’identità di Monticchio Bagni come luogo delle leggende, della natura e della memoria del Vulture, offrendo un’esperienza coinvolgente per residenti, turisti e famiglie.

L’iniziativa è aperta a bambini, famiglie e visitatori e punta a trasformare il territorio in un laboratorio permanente di cultura, natura e partecipazione, dove ogni sentiero racconta una storia e ogni bambino può diventare custode del patrimonio del Vulture.