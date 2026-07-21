La scrittrice lucana Erica Cassano finalista della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, per la sezione “Narrativa giovani”

Erica Cassano, giovane scrittrice nata a Maratea, è tra i finalisti della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, per la sezione “Narrativa giovani” con il romanzo La grande sete, Garzanti, 2025. Le altre 6 terne finaliste – selezionate da una giuria internazionale composta da intellettuali di numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, concorrono per: Società Civile, Scienze dell’uomo, Narrativa, Narrativa giovani, Cultura dell’informazione, Traduzione.

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, il riconoscimento va a studiosi, giornalisti, scrittori, poeti e traduttori che con il loro lavoro e le loro opere hanno contribuito all’approfondimento della cultura mediterranea, nelle sue diverse sfaccettature.

La grande sete è la storia travolgente di una giovane ragazza che, animata dal desiderio di indipendenza e conoscenza, vuole a tutti i costi riappropriarsi della propria libertà. È il 1943, e ci troviamo in una Napoli segnata dalla guerra. Anna ha solo vent’anni e il mondo intorno a lei appare soffocante e privo di prospettive, fatto solo di tanta povertà e responsabilità famigliari. Ma quando assunta come segretaria presso la base americana di Bagnoli, Anna entra in contatto con un mondo nuovo, numerose prospettive inaspettate di aprono davanti a lei.

Il Premio per la Cultura Mediterranea, presieduto dal fondatore Mario Bozzo, si è affermato nel corso degli anni come uno dei più autorevoli osservatori multidisciplinari dedicati al Mare Nostrum

e alle sue trasformazioni geopolitiche e sociali. Nelle scorse edizioni il riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri, a: Amos Oz e David Grossman, Enzo Bianchi, Andrea Riccardi, Gustavo Zagrebelsky, Domenico Starnone, Mathias Énard, Gianni Amelio, Salvatore Settis, Alberto Angela, Andrea Purgatori, ‘Ala’ al-Aswānī, Ismail Kadare, Luciano Canfora, Aldo Cazzullo, Lucia Goracci, Francesca Mannocchi, Don Dante Carraro, Luis García Montero.

I vincitori delle 7 sezioni del Premio saranno proclamati il prossimo 16 ottobre nel corso di una cerimonia al Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza. A decretare il vincitore della Sezione Narrativa Giovani sarà una giuria scolastica, formata da 400 studenti di dieci istituti calabresi e lucani che saranno presenti in teatro.