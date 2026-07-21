La scrittrice lucana Erica Cassano finalista della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, per la sezione “Narrativa giovani”

21 Luglio 2026 nessun commento 58 Dalla Basilicata

Erica Cassano, giovane scrittrice nata a Maratea, è tra i finalisti della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, per la sezione “Narrativa giovani” con il romanzo La grande sete, Garzanti, 2025. Le altre 6 terne finaliste – selezionate da una giuria internazionale composta da intellettuali di numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, concorrono per: Società Civile, Scienze dell’uomo, Narrativa, Narrativa giovani, Cultura dell’informazione, Traduzione.

Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, il riconoscimento va a studiosi, giornalisti, scrittori, poeti e traduttori che con il loro lavoro e le loro opere hanno contribuito all’approfondimento della cultura mediterranea, nelle sue diverse sfaccettature.

La grande sete è la storia travolgente di una giovane ragazza che, animata dal desiderio di indipendenza e conoscenza, vuole a tutti i costi riappropriarsi della propria libertà. È il 1943, e ci troviamo in una Napoli segnata dalla guerra. Anna ha solo vent’anni e il mondo intorno a lei appare soffocante e privo di prospettive, fatto solo di tanta povertà e responsabilità famigliari. Ma quando assunta come segretaria presso la base americana di Bagnoli, Anna entra in contatto con un mondo nuovo, numerose prospettive inaspettate di aprono davanti a lei.

Il Premio per la Cultura Mediterranea, presieduto dal fondatore Mario Bozzo, si è affermato nel corso degli anni come uno dei più autorevoli osservatori multidisciplinari dedicati al Mare Nostrum
e alle sue trasformazioni geopolitiche e sociali. Nelle scorse edizioni il riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri, a: Amos Oz e David Grossman, Enzo Bianchi, Andrea Riccardi, Gustavo Zagrebelsky, Domenico Starnone, Mathias Énard, Gianni Amelio, Salvatore Settis, Alberto Angela, Andrea Purgatori, ‘Ala’ al-Aswānī, Ismail Kadare, Luciano Canfora, Aldo Cazzullo, Lucia Goracci, Francesca Mannocchi, Don Dante Carraro, Luis García Montero. 

I vincitori delle 7 sezioni del Premio saranno proclamati il prossimo 16 ottobre nel corso di una cerimonia al Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza. A decretare il vincitore della Sezione Narrativa Giovani sarà una giuria scolastica, formata da 400 studenti di dieci istituti calabresi e lucani che saranno presenti in teatro.

 

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Claudio Buono

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