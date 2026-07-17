Il caso della gifted girl di Potenza che ha scritto a  Mattarella, ovvero, come, nel mondo alla rovescia, un vantaggio viene trasformato in svantaggio   

La recente notizia apparsa su tutti i quotidiani telematici locali, circa la lettera che avrebbe scritto la bambina L. C., di Potenza, al Capo dello Stato Sergio Mattarella, ci dà lo spunto per fare alcune considerazioni sociopedagogiche ad adiuvandum. Ma partiamo ab ovo, cioè dalla missiva. << Salve, caro Presidente Mattarella. Mi chiamo L. C., ho 8 anni e mezzo e frequento la terza elementare. Mi rivolgo a lei perché so che è molto attento ai diritti dei bambini. Io sento che i miei diritti non sono rispettati, in particolare il Diritto all’Istruzione. A scuola mi annoio da morire, perché ripetiamo sempre tutto, e poi, sono cose che io conoscevo già dall’asilo! Non voglio ripetere, a scuola non imparo nulla!>> aggiungendo poi: << A scuola non imparo nulla, ma neanche una cosa microscopica! Io non vedo l’ora di tornare a casa perché lì, quando faccio le domande oppure correggo, mamma e papà non mi rispondono “non è il tuo turno, stai zitta!” >>.

Preso per genuino questo “cahier des doléances”, tranchant, rivestiamo i panni del docente, per precisare che esso è tenuto in primis al rispetto dei programmi ministeriali, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi previsti nel POF (Piano di offerta formativa). La libertà d’insegnamento non può prescindere da tale finalità e nessuno può interferire nell’azione didattica del docente, il quale è l’unico responsabile del proprio modus operandi, anche se, purtroppo, i famosi/famigerati “Decreti delegati” del 1977 hanno indebolito, anziché rafforzare l’autorevolezza ed il prestigio della figura del docente nella Scuola dell’obbligo, faticosamente istituita. La “secondarizzazione” della Scuola Primaria (ex Elementare), attraverso l’organizzazione modulare per ambiti disciplinari, ha poi portato ad un innegabile miglioramento qualitativo sul piano dell’offerta formativa, non più affidata al maestro unico, tuttologo e, secondo i casi, croce o delizia dei poveri scolari di una volta (come descritto nei racconti “La fuga di Nico” e “La coccarda” nella silloge di racconti “Per aspera ad astra. Quando la memoria è un valore”, edizioni Montag, ad opera dell’alter ego dell’articolista), vittime del suo umore, a volte della sua impreparazione e spesso del suo classismo.

Poi, ad interrompere questo dispotismo “didattico” esercitato con la bacchetta, che durava per tutto il ciclo delle Elementari (5 anni), è intervenuta l’istituzione dell’équipe pedagogica, articolata per ambiti disciplinari affidati a docenti specializzati, similmente alla scuola secondaria di 1° grado, a tutto vantaggio dell’offerta formativa, non più limitata ai livelli essenziali delle prestazioni: leggere, scrivere e far di conto. E pensare che il primo obbligo d’istruzione pubblica nasce nel lontano 1859 con la famosa legge Casati, che obbligava a frequentare solo la 1^ e la 2^ classe (1°ciclo) della Scuola Elementare. Poi, attraverso varie riforme, l’obbligo scolastico è stato innalzato fino a 10 anni (legge 296/2006) e 16 anni di età. Contestualmente, sono state introdotte l’Informatica e la Lingua straniera (L2, di solito, inglese), per tenere agganciata la Scuola alla modernità, e difendere gli alunni dalle insidie e dai pericoli nascosti nel WEB. L’ampliamento del cosiddetto POF è stato possibile grazie anche alla legge n. 341 del 1990, che ha istituito la laurea in “Scienze della Formazione Primaria”, per insegnare sia nella “Scuola dell’Infanzia” che nella “Scuola Primaria” . Come si vede, di strada ne ha fatta tanta il nostro sistema educativo nazionale, se analizziamo il presente alla luce del passato, senza dimenticare l’opera meritoria della RAI con i suoi corsi di alfabetizzazione/acculturazione televisivi e di alcuni preti illuminati come don Lorenzo Milani, di cui si consiglia la lettura del libro “Lettera ad una professoressa”.

In ultima analisi, la Scuola pubblica, gratuita erga omnes, è stata una conquista ottenuta step by step, non una concessione divina; e bisogna fare ogni sforzo per conservarla, rafforzarla e migliorarla, non per demolirla, favorendo così le agenzie educative private, che non essendo quasi mai alla portata di tutti i portafogli, finiscono per risultare esclusive, anziché inclusive, con gravi ripercussioni sul piano socioeducativo collettivo. E’ paradossale, ora, ma forse no, che oltre all’insegnante di sostegno per alunni disabili, o con BES, ora si chieda anche quello per i soggetti “plusdotati” << che, ancora oggi, vedono negato il diritto a un’istruzione realmente inclusiva, capace di valorizzare le potenzialità di ciascuno (…)>>. E pensare che spesso, nei decenni, ed anche in epoca recente, educatori della prima infanzia americani sono venuti in Italia (Emilia Romagna) per carpire i segreti alla base del successo del nostro sistema scolastico pubblico! I gifted children, precoci in tutto ed in aumento grazie alle sollecitazioni tecnopsicologiche della società contemporanea, che hanno accorciato la distanza tra i quattro stadi evolutivi teorizzati da J. Piaget, non sono un problema per nessuno degli attori coinvolti in questa querelle, perché, come dicevano gli antichi Latini: melius abundare quam deficere. Quindi, ai genitori di L. C. che hanno questa fortuna, diciamo: continuate pure a seguire e stimolare la vostra bambina; ai docenti del team pedagogico, invece, per evitare, che la bambina si annoi tanto da “non vedere l’ora di tornare a casa (…)”, consigliamo, tra le altre tecniche educative, di rispolverare e aggiornare il vecchio, sempre valido “Metodo Lancaster”, detto anche di mutuo insegnamento. Con un PEI ad personam e l’interazione solidale, l’alunna tornerà protagonista attiva e sarà fiera di aiutare i compagni “minusdotati”, i quali ringrazieranno, felici e contenti. Ps: attenzione nell’enfatizzare i tests per misurare il QI, perché da tempo si parla di “Multiple Intelligences” (Howard Gardner) che ne mettono in discussione la piena attendibilità, in quanto il cervello umano è estremamente complesso e non si lascia valutare dalle formule: Albert Einstein, un “late talker”, valutato postumo circa 159,5, ha cominciato a parlare ad oltre 3 anni, era dislessico e da studente dicevano che fosse scarso in materie umanistiche (compreso il francese) e Biologia!

Prof. Domenico Calderone