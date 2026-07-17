Anas, “in Basilicata cantieri ridotti del 40 % per l’estate”. Ma pesano i disagi causati dal semaforo sul Ponte di Picerno..

Anas, che in Basilicata gestisce una rete stradale e autostradale di circa 1000 km, ha fatto sapere che in Basilicata i cantieri, per l’estate, sono stati ridotti del 40 %. Pesano i disagi causati dal senso unico alternato sul viadotto “Fiumara di Tito” (ponte di Picerno)

“In vista dell’aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Basilicata – così come sull’intero territorio nazionale – Anas ha posticipato l’avvio di alcuni lavori ed ha rimosso una serie di limitazioni, per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, Anas in Basilicata si è adoperata per ridurre di oltre il 40% il numero dei cantieri presenti su strada, rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 32 a 18″.

Questa la comunicazione resa noto da Anas, che ha sottolineato: “In particolare, tra fine luglio ed il 1° agosto saranno rimossi i due sensi unici alternati attivi per lavori lungo la SS7 “Appia” tra i territori comunali di Matera e Miglionico e lungo la SS7RACC in corrispondenza del viadotto Basento, nel territorio comunale di Ferrandina. Inoltre, entro la prima decade di agosto, sarà reso fruibile il nuovo bypass di Maratea alla SS18 “Tirrena Inferiore”, nella frazione di Castrocucco. Rafforzati, infine, i presìdi di personale tecnico e su strada e del personale della Sala Operativa Territoriale – coordinata dalla Sala Situazioni Nazionale – per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24”.

Anas ha aggiunto: “Le arterie stradali lucane lungo le quali si prevedono i principali incrementi della circolazione sono la tratta locale dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”, il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” e le strade statali 407 “Basentana”, 18 “Tirrena Inferiore”, 106 “Jonica”, la 585 “Fondo Valle del Noce” e 99 “di Matera””.

Cantieri ridotti, si. Ma sta creando non pochi disagi il senso unico alternato sul viadotto Fiumara di Tito, conosciuto come Ponte di Picerno. Da alcuni giorni Anas ha avviato alcuni lavori non rinviabili, per alcuni problemi – pare anche gravi – del viadotto. Tanto che si è resa necessaria la chiusura totale della carreggiata in direzione Salerno. I mezzi diretti verso Salerno e Potenza, sono costretti ad alternarsi e fermarsi al semaforo istituito all’ingresso e all’uscita del viadotto. Con code di traffico anche di qualche chilometri e attese estenuanti sotto il sole. Così come lo sono gli operai, che stanno lavorando per portare avanti l’intervento. L’impianto semaforico dovrebbe alternare il senso unico almeno fino al 3 agosto.

Il ponte ha rischiato di chiudere del tutto al traffico in questo periodo. Decisiva sarebbe stato l’intervento del Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, durante un incontro in Prefettura, dove avrebbe imposto di non chiudere il viadotto per evitare ulteriore disagi al traffico. Così Anas ha pianificato così. Disagi si, ma meglio di vederlo chiuso del tutto. A ogni modo, i lavori stanno procedendo celermente con la rimozione di tutto l’asfalto per procedere agli interventi necessari.

Continuando sul raccordo, la situazione non è certo migliore. Sono praticamente fermi i lavori sul viadotto Pietrastretta a Vietri di Potenza. Dopo la demolizione di sette campate, si attende che l’azienda produttrice fornisca le travi per poi vararle. Ma se ne parlerà non prima di fine settembre per vedere le prime. Sul cantiere si fa poco o mica in questo periodo.

Mentre prima dell’uscita di Tito, dovrebbe essere del tutto fruibile a breve il tratto che ha visto la realizzazione di due nuovi viadotti. Ma si vocifera già di altri interventi sui vecchi viadotti, alla stessa altezza, sulla carreggiata in direzione Salerno.. Nuovi disagi a breve? Staremo a vedere.

Claudio Buono