Eolico sul Monte Raitiello a Muro Lucano, il sindaco Setaro: “Il futuro dei territori si costruisce nel rispetto delle regole e delle comunità”

“Ci sono momenti in cui un’Amministrazione è chiamata ad assumersi una responsabilità che va oltre il singolo procedimento amministrativo. È ciò che accade oggi con la vicenda del progetto eolico “Monte Raitiello”, rispetto alla quale il Comune di Muro Lucano ha trasmesso una formale diffida alla Regione Basilicata, chiedendo che venga verificata con la massima attenzione la legittimità del percorso amministrativo prima di ogni ulteriore decisione”. A farlo sapere è Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, in riferimento al progetto dell’eolico da realizzare sul Monte Raitiello.

“Quella del Comune non è una contrapposizione allo sviluppo né tantomeno alle energie rinnovabili, che rappresentano una sfida decisiva per il futuro del Paese. È, al contrario, la convinzione che ogni processo di trasformazione debba poggiare su basi solide: legalità, trasparenza, responsabilità istituzionale e rispetto dei territori”, dice Setaro, che aggiunge: “La transizione energetica sarà davvero un’opportunità soltanto se saprà coniugare innovazione e rispetto delle regole. Nessun grande progetto può essere percepito come un’imposizione. Deve nascere da procedure trasparenti, da atti chiari e da un dialogo autentico con le comunità che quei territori li vivono ogni giorno”.

“In questi mesi il Comune ha svolto un lavoro rigoroso, raccogliendo elementi e ponendo domande che riteniamo doverose. Non lo abbiamo fatto per alimentare uno scontro istituzionale, ma perché crediamo che il primo dovere di un’Amministrazione sia quello di garantire ai cittadini che ogni scelta pubblica sia sostenuta da presupposti certi e verificabili”.

Per il Sindaco, questa vicenda rappresenta anche un’occasione per riaffermare il valore delle istituzioni: “Confidiamo che gli uffici regionali possano valutare con serenità quanto abbiamo rappresentato e che la politica regionale segua con attenzione questo percorso. Non per interferire nelle valutazioni tecniche, ma per garantire che l’azione amministrativa sia sempre all’altezza dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che devono caratterizzare ogni istituzione.”

Il messaggio che arriva da Muro Lucano è soprattutto uno sguardo al futuro.

“Le comunità non chiedono privilegi. Chiedono rispetto. Chiedono di essere ascoltate quando si decide del loro futuro. Chiedono che le regole valgano sempre e per tutti. È da questo principio che nasce la fiducia nelle istituzioni ed è su questa fiducia che possiamo costruire uno sviluppo realmente sostenibile”. Setaro conclude: “Noi continueremo a fare la nostra parte con spirito di collaborazione, ma anche con la determinazione di chi ha ricevuto dai cittadini un mandato preciso: custodire il territorio, difendere l’interesse pubblico e garantire che ogni decisione sia assunta nel pieno rispetto della legge e della volontà delle comunità locali. Perché il futuro della Basilicata si costruisce insieme, con istituzioni credibili, procedure corrette e cittadini che non siano semplici spettatori, ma protagonisti delle scelte che riguardano la loro terra”.