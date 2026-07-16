Baragiano Scalo, da stasera al 19 luglio i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine

Dal 16 al 19 luglio 2026, Baragiano Scalo sarà il cuore dei solenni festeggiamenti civili in onore della Beata Vergine del Carmine, con un programma ricco di appuntamenti pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.

Ad aprire la manifestazione, giovedì 16 luglio, sarà la brillante serata di cabaret “I Ci Sei o Ci Fai”, con Roberto Falciano, Rocco Laurita e Gigi Pirozzi, pronti a regalare al pubblico uno spettacolo all’insegna dell’allegria e delle risate.

Venerdì 17 luglio spazio alla musica con Gerry Lione, protagonista di una serata coinvolgente che accompagnerà il pubblico tra grandi successi e ritmi travolgenti.

Sabato 18 luglio sarà la volta della tradizione lucana con Agostino Gerardi, artista simbolo della musica popolare, che porterà sul palco il meglio del folk della Basilicata, in un viaggio tra melodie, cultura e identità.

Gran finale domenica 19 luglio con il concerto dei Pooh Story, una delle tribute band più apprezzate dedicate allo storico gruppo italiano, pronta a regalare al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni attraverso i brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Tutti gli spettacoli si terranno in Piazzale dei Ferrovieri, con inizio alle ore 21:30.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsor che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile la realizzazione del programma civile, confermando ancora una volta il forte legame con la comunità e il valore della collaborazione tra associazioni, imprese, attività commerciali e cittadini. Saranno quattro serate da vivere insieme, tra divertimento, musica e tradizione, nel segno della devozione alla Beata Vergine del Carmine, della condivisione e dello spirito di comunità. La Festa della Beata Vergine del Carmine continua a essere un patrimonio condiviso, capace di tramandare valori, custodire le tradizioni e rafforzare l’unità di un’intera comunità che, anno dopo anno, si ritrova unita nel segno della fede, della devozione e della gioia di stare insieme.

Un appuntamento che rappresenta un’importante occasione di incontro, valorizzazione del territorio pronto ad accogliere migliaia di persone nel cuore del Marmo Platano, dove fede, tradizione e ospitalità si fondono in un’unica, grande festa.