Galdo degli Alburni, il 23 e 24 luglio “Il Castrato incastrato con gli ziti”. Due serate all’insegna del gusto e della tradizione

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sorge Galdo degli Alburni, un piccolo borgo che custodisce con orgoglio le proprie radici, le tradizioni popolari e un forte senso di comunità. Un luogo dove la storia incontra la genuinità e dove il volontariato rappresenta una risorsa preziosa per valorizzare il territorio e rafforzare i legami tra le persone. Con questo spirito opera l’Associazione Santa Domenica APS, nata con l’obiettivo di promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo, coinvolgendo cittadini, famiglie e giovani nella riscoperta delle tradizioni locali e nella valorizzazione del patrimonio del paese. Attraverso eventi, attività solidali e momenti di aggregazione, l’associazione si propone di contribuire alla crescita della comunità, creando occasioni di incontro, partecipazione e condivisione.

Tra le iniziative promosse dall’Associazione Santa Domenica APS figura “Il Castrato incastrato con gli ziti”, in programma il 23 e 24 luglio a Galdo degli Alburni. Giunto alla sua seconda edizione dopo il positivo riscontro ottenuto lo scorso anno, l’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica locale. Nel corso delle due serate sarà possibile gustare gli immancabili ziti spezzati al sugo di castrato, preparati secondo un’antica ricetta tramandata nel tempo e custodita con cura, insieme al pregiato castrato cotto lentamente, protagonista di una tradizione culinaria che continua a conquistare il palato di residenti e visitatori.

Negli anni, iniziative di questo genere hanno riscosso un crescente apprezzamento da parte della popolazione, rappresentando non solo un’occasione per riscoprire i sapori della tradizione, ma anche un importante momento di incontro, socializzazione e rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità. Manifestazioni che trovano il sostegno e l’apprezzamento anche dell’Amministrazione comunale e del sindaco Giacomo Orco, da sempre vicino alle iniziative volte alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali e della vita associativa.

L’evento non sarà soltanto un’occasione gastronomica, ma anche un momento di condivisione, musica e convivialità, pensato per accogliere residenti, visitatori e turisti desiderosi di conoscere le eccellenze del territorio. Le due serate saranno allietate da musica danzante, offrendo un’esperienza capace di unire buona cucina, divertimento e autentica ospitalità. L’Associazione Santa Domenica APS rinnova così il proprio impegno nella promozione di Galdo degli Alburni, convinta che la valorizzazione delle tradizioni rappresenti uno strumento fondamentale per far conoscere il borgo e sostenerne il turismo e la crescita culturale. Un invito rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una piacevole serata all’insegna del gusto, della cultura e della riscoperta delle autentiche tradizioni del territorio.