Dal 16 al 19 luglio la 30^ edizione del “Pignola in Blues”

Il più longevo festival di musica blues della Basilicata compie trent’anni e festeggia con la consueta musica di qualità e con una giornata di apertura dedicata al ricordo di Pino Daniele. Spazio poi ai grandi artisti dello scenario blues internazionale come Desoto Tiger’s Testimony, Nikki Hill band e Enrico Crivellaro

Oltre 130 artisti che si sono alternati sul palco nelle precedenti 29 edizioni con una media di circa cinque mila presenze all’anno per oltre 145 mila visitatori

Pignola (Pz), martedì 14 luglio 2026 – Il Pignola in Blues compie 30 anni. Un successo che si ripete e si rinnova restando fedele e coerente a quello che davvero conta: la musica blues. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, l’incantevole borgo ricco di storia e tradizioni ritorna tra i luoghi di riferimento nel panorama nazionale per gli appassionati di questo genere confermando l’offerta di qualità nella scelta degli artisti che si alterneranno sul palco.

Per festeggiare nel migliore dei modi questo storico traguardo gli organizzatori della kermesse, i componenti dell’associazione “Cross Roads”, hanno scelto di aprire l’edizione del 2026 con una giornata dedicata al ricordo del più grande artista blues della scena italiana, l’indicato e l’indimenticabile Pino Daniele. Per farlo si è scelto un modo coerente con la qualità nell’offerta artistica ovvero la proiezione del docu-film “Il Tempo Resterà” alla presenza del regista Giorgio Verdelli. La pellicola, seconda assoluta al box office nei 3 giorni di programmazione nel 2017 e vincitore del Nastro d’argento nel 2018, ha consegnato un ritratto emozionante di un artista innovativo capace di arrivare a più generazioni, una pellicola che mette in luce il rapporto intimo e profondo con la città di Napoli e la capacità di essere un artista apprezzato a livello internazionale. La proiezione che si svolgerà alle 20:30 in piazza Vittorio Emanuele II, sarà preceduta alle 20:00 da un dibattito con il regista.

Ma il Pignola in Blues è soprattutto musica!

Venerdì 17 luglio inaugura l’edizione MARCO BARTOCCIONI. Chitarrista e polistrumentista nella sua carriera ha collaborato con diversi artisti italiano e statunitensi; dal 2005 inizia ad approfondire tutto il mondo musicale “Slide” che racchiude Dobro, Weissenborn, Lap Steel e Pedal Steel, quest’ultimo strumento studiato ed approfondito in Danimarca dal maestro Hanging Cock.

Intervistato da importanti riviste come Rolling Stones, Blues Matters, Blues Magazine, ella sua carriera ha partecipa a Tour Internazionali in U.S.A. , Russia , Francia , Svezia , Germania , Polonia , Inghilterra , Belgio , Bulgaria.

A seguire KEVIN “SONNY” GULLAGE & THE BLUES GROOVERS. Pianista e cantante di New Orleans, “Sonny” Gullage unisce un canto profondamente soul a un pianoforte blues brillante.

Alla guida dei Blues Groovers ha portato la sua musica nei locali storici della Louisiana. Nel 2022 ha firmato con la prestigiosa etichetta Basin Street Records, che ha pubblicato il suo primo album “Something Old, Something New, Something Borrowed Blues”, ed è stato tra i protagonisti di American Idol.

Proveniente da una nota famiglia di musicisti ha voluto studiare piano dapprima al New Orleans Center for Creative Arts The Louis Armstrong Jazz Camp e dopo alla Loyola University. Gli studi e la sua predisposizione gli hanno aperto da subito la scena musicale fra inviti e apprezzamenti.

Sabato 18 luglio sarà la volta di CIUMBIA ELECTRIC GUMBO & ENRICO CRIVELLARO voce, chitarra e armonica tra i protagonisti dello scenario nazionale . Un trio che propone e suona Hotch Potch Blues e vede in “A Great Day in Memphis” il loro lavoro più rappresentativo. Uno dei pochissimi musicisti blues europei ad essere sotto contratto con una etichetta discografica nordamericana, la Electro-Fi Records, e ad andare in tour nel circuito nordamericano, Enrico Crivellaro è considerato uno dei piu’ interessanti chitarristi nella scena di blues contemporanea.

La serata di sabato si concluderà con NIKKY HILL BAND. La cantante e bandleader nata a Durham (North Carolina). La sua musica fonde soul, R&B, gospel e rock ‘n’ roll. La rivista Rolling Stone ha descritto il suo stile così: “Immaginate Tina Turner alla guida degli AC/DC e avrete un’idea di metà di lei. È una macchina… non avete scuse se ve la perdete… Nikki Hill è una rivelazione, la sua band è maestra di uno swing blues esplosivo e potente, la sua voce è il faro che vi chiama a casa… una forza della natura vocale che non scherza”. Tra i musicisti potrete ascoltare le armonie di Laura Chavez, considerata all’unanimità una delle chitarriste più influenti e talentuose della scena blues, roots e rock’n’roll contemporanea.

L’ultima serata di domenica 20 luglio inizierà con GLORIA AND THE DOCTORS, nomi ormai noti e stimati tra gli addetti ai lavori della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il loro percorso con altre sonorità di matrice nera, trad jazz, gospel, blues e funk.

La certezza è che le potenti note scure del contralto di Gloria Turrini, arricchite dalla sua personalità forte e brillante, fanno rivivere la musica del passato attraverso uno spettacolo energico ed emozionante dove traspaiono dinamiche che vanno dal lato più romantico e dolce delle ballad fino ai groove più ipnotici del blues e del funk.

Infine a chiudere la 30esima edizione del Pignola in Blues DESOTO TIGER’S TESTIMONY – JASON RICCI, un gruppo roots-blues costruito attorno a tre nomi di assoluto rilievo della scena americana. Damon Fowler, guru della chitarra blues con influenze che vanno da Johnny Winter a Duane Allman, ha debuttato al primo posto della Billboard Blues Chart con il suo album Alafia Moon. Jason Ricci, quattro volte vincitore del Blues Music Award, è oggi considerato uno dei più influenti armonicisti blues al mondo; vive a New Orleans, suona, insegna e collabora con artisti come Johnny Winter, Walter Trout e Ana Popovic. Bruce Katz, pianista e tastierista di leggendaria caratura, vanta sei anni come membro della band di Gregg Allman e collaborazioni con John Hammond, Delbert McClinton e Ronnie Earl; vincitore del Blues Music Award nel 2019 e nominato più volte come Piano Player of the Year, è uno dei tastieristi più ricercati dell’intero panorama blues e roots americano. Una combinazione esplosiva di talenti che promette una serata di puro blues americano.

I dettagli dell’edizione del 2026 del Pignola in Blues – organizzata con il sostegno di Regione Basilicata, APT Basilicata e Comune di Pignola – sono stati annunciati durante una conferenza stampa che si è svolta nel Palazzo storico Gaeta di Pignola alla quale hanno partecipato il direttore dell’APT Basilicata, Margherita Sarli, il sindaco di Pignola, Antonio De Luca, i direttori artistici Domenico Di Lascio e Pasquale Aquino, e Nicola B. Gerardi della Cross Roads.

“Manifestazioni come questa raccontano una Basilicata viva, capace di accogliere, di fare rete e di proporsi come destinazione di esperienze autentiche – ha affermato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – Rivolgo il mio apprezzamento all’associazione Cross Roads, ai volontari e a tutti coloro che, con passione e competenza, rendono possibile questo appuntamento, ormai entrato stabilmente nel panorama nazionale dei festival blues. Ai cittadini lucani e ai tanti visitatori rivolgo l’invito a vivere queste giornate di musica e condivisione, scoprendo al tempo stesso le bellezze, l’ospitalità e l’autenticità della nostra Basilicata”, ha concluso Bardi.

“Il Pignola in Blues nel tempo ha saputo costruire credibilità e diventare appuntamento imperdibile dell’estate lucana – ha affermato il direttore generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli – La manifestazione attira non solo una nicchia di appassionati ma quanti cercano eventi unici. Un plauso all’associazione che ha costruito un ottimo cartellone e che negli anni ha mantenuto intatto lo spirito originario del Pignola in Blues”.

“Ci sono eventi che, anno dopo anno, diventano parte dell’identità di una comunità: Pignola in Blues è uno di questi – ha affermato il sindaco di Pignola, Antonio De Luca – Da trent’anni porta la grande musica in Basilicata, accende le sere d’estate, richiama migliaia di persone e racconta, attraverso le note, il volto più accogliente e autentico di Pignola. Per la nostra Amministrazione – ha concluso il sindaco – sostenere questa manifestazione significa credere nella cultura come motore di crescita, nella forza dell’associazionismo e nella capacità dei grandi eventi di promuovere il territorio, creare opportunità e valorizzare il lavoro delle nostre attività. Un traguardo così importante è il risultato della passione, della competenza e del grande lavoro dell’Associazione Cross Roads Pignola, dei volontari e di tutti coloro che, in questi trent’anni, hanno contribuito a rendere il festival uno dei principali appuntamenti culturali della Regione Basilicata. Un sentito ringraziamento va all’APT Basilicata, guidata dal direttore Margherita Sarli, agli sponsor e ai partner istituzionali che continuano a credere nel valore di questa rassegna”.

“Il 30esimo anniversario per noi è un appuntamento straordinario che ci riempie di orgoglio e ci gratifica – ha affermato il presidente dell’Associazione Cross Roads, Michele Rosa – Partendo dalla passione per il blues di un gruppo di amici, abbiamo con impegno ed un pizzico di sana follia, creduto e fatto crescere questo festival. Con il tempo sono stati sempre di più gli artisti di fama internazionale che hanno raggiunto il nostro paese, rendendo il Pignola in blues una realtà consolidata, che ha maturato credibilità grazie ad una coerenza costante e ad una radice identitaria inequivocabile. Infine – ha concluso Rosa – vorrei fare un sentito ringraziamento a chi ci ha sostenuto: Regione Basilicata, APT e Comune di Pignola; ai nostri sponsor e a tutti i soci che continuano a dedicarsi a questo progetto con l’entusiasmo del primo anno”.