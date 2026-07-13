Sanità lucana, delicato intervento su una donna di 71 anni: asportata una massa ovarica di oltre 50 centimetri

Occupava l’intero addome, arrivando fino al diaframma e comprimendo gli organi interni. Una massa ovarica di oltre 50 centimetri è stata asportata con successo all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera grazie a un intervento di elevata complessità eseguito dall’équipe di Ginecologia e Ostetricia diretta dal dottor Giuseppe Trojano. La paziente, 71 anni, è tornata al proprio domicilio in buone condizioni pochi giorni dopo l’operazione.

La paziente era giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale “Papa Giovanni Paolo II” di Policoro con un intenso dolore addominale e sintomi di subocclusione intestinale. Ricoverata nell’Unità Operativa di Chirurgia Generale, diretta dalla dottoressa Beatrice Di Venere, è stata sottoposta a una TAC che ha evidenziato una voluminosa formazione addominale e pelvica di origine ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica, è stata trasferita all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera per il trattamento chirurgico specialistico.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Giuseppe Trojano, insieme ai ginecologi Massimo De Frenza e Pietro Quinto, con il supporto dell’anestesista Erica Plasmati, dello strumentista Lorenzo Martinelli e dell’infermiera di sala Ilaria Scorzafava.

L’asportazione della massa, per dimensioni e complessità, rappresenta un intervento di rara esecuzione nella pratica clinica e testimonia l’elevato livello di integrazione tra le strutture ospedaliere dell’ASM. Determinante è stata infatti la collaborazione tra i professionisti degli ospedali di Policoro e Matera, che ha consentito una presa in carico tempestiva e un percorso assistenziale coordinato fino al completo recupero della paziente.

«Il successo di questo intervento dimostra quanto sia strategico investire nella collaborazione tra le nostre strutture e nella valorizzazione delle competenze presenti all’interno dell’Azienda Sanitaria di Matera», dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo. «Affrontare e risolvere con esito positivo un caso così complesso conferma la qualità della nostra organizzazione e la professionalità delle équipe sanitarie. A tutti gli operatori coinvolti rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno, la competenza e lo spirito di squadra che hanno reso possibile questo importante risultato, offrendo alla paziente una risposta di eccellenza senza dover ricorrere a strutture fuori regione.»

“L’efficace coordinamento tra gli ospedali di Policoro e Matera, unito a una presa in carico immediata della paziente, rappresenta il modello di sanità che stiamo costruendo ed è la migliore risposta che il nostro sistema sanitario possa dare ai cittadini. Siamo di fronte al risultato tangibile di una rete ospedaliera integrata che funziona, valorizza le competenze interne e mette la sicurezza del paziente al centro di ogni percorso. Il mio ringraziamento va a tutte le équipe coinvolte per aver dimostrato un eccezionale spirito di squadra e una grande professionalità. Risultati come questo confermano che in Basilicata esistono eccellenze cliniche capaci di affrontare sfide chirurgiche di estrema complessità senza costringere i cittadini a curarsi fuori regione”, dichiara l’Assessore alla Salute Cosimo Latronico.