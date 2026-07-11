Il gesto eroico di un uomo del Potentino. Salva in mare mamma e due bambine che rischiavano di annegare

Le bambine stavano giocando e sono state sbalzate in acqua dalla violenza del mare. La madre delle due piccole, nel tentativo disperato di salvarle, si è lanciata in acqua, rischiando seriamente di annegare.

In precedenza, si erano attivati già i bagnini per salvare le piccole. L’uomo, che si trovava nei paraggi, con sangue freddo e tanto coraggio, è entrato in acqua ed è riuscito ad affiancare mamma e due figlie, mettendole in salvo con l’aiuto e la determinazione dei bagnini prontamente intervenuti.

“L’amministrazione comunale di Lavello desidera esprimere il più sincero apprezzamento e la profonda gratitudine a Vincenzo Marcone, protagonista di un gesto di grande coraggio e altruismo che ha contribuito a salvare tre persone”.

“La nostra gratitudine – ha scritto in una nota l’amministrazione comunale – anche ai bagnini intervenuti immediatamente con professionalità. Alla mamma e alle due bambine giungano gli auguri sinceri affinché quanto accaduto possa essere solo un brutto ricordo”.