Al via la primissima Edizione di InOrbita Comedy: il centro storico di Sasso di Castalda si appresta a diventare palcoscenico diffuso della stand up comedy

Dopo il grandissimo riscontro di pubblico della passata Stagione Teatrale OLTRE FINISTERRE 2025/2026, i curatori teatrali Gianmarco Pepe, Domenico Gaito, Rosanna Corleto e Angela Viscardi con il sostegno e su iniziativa del Comune di Sasso di Castalda, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri ed in collaborazione con la Pro Loco Il Nibbio e la Compagnia Artigianale Enza Corleto lanciano una nuovissima Rassegna Estiva di Stand Up Comedy. Sabato 29 e Domenica 30 agosto quattro artisti tra i più interessanti della scena nazionale, si esibiranno nelle location suggestive del centro storico di Sasso di Castalda. Comicità, dj set, area food e attività per bambini animeranno il borgo nell’ambito di Oltre Finisterre Estate.

Per due giorni il borgo ospiterà quattro spettacoli con artisti della scena comica contemporanea, chiamati a portare sul palco monologhi ironici, diretti e capaci di raccontare il presente attraverso la forza della parola e il rapporto immediato con il pubblico.

La rassegna sarà sviluppata nel tessuto urbano del paese, con piccoli palcoscenici allestiti in piazzette, belvederi, terrazze, dove faranno da sfondo scorci caratteristici del centro storico. L’idea è quella di non concentrare gli spettacoli in un solo luogo, ma di invitare il pubblico ad attraversare il borgo, viverne l’atmosfera e scoprirne gli spazi attraverso un’esperienza culturale diffusa. In caso di maltempo, le performance si svolgeranno in sedi al chiuso.

InOrbita Comedy nasce dalla volontà del Comune di Sasso di Castalda di ampliare e qualificare l’offerta culturale estiva, valorizzando una tradizione teatrale radicata e aprendola a linguaggi contemporanei, particolarmente vicini alle nuove generazioni. La stand up comedy rappresenta una forma di teatro essenziale e attuale, fondata sulla scrittura, sul ritmo, sulla presenza scenica e sulla capacità di leggere con ironia le contraddizioni della vita quotidiana.

Gli artisti in scena Sabato 29 Agosto saranno Cristina Chinaglia al tramonto e Daniele Ciniglio in chiusura di serata, mentre Domenica 30 Agosto si esibiranno Valetina Medda al calare del sole e Carmine del Grosso, presenza fissa di programmi TV quali le Belve e Propaganda Live, a chiudere in grande stile la Rassegna.

Un programma pensato per coinvolgere residenti, visitatori e famiglie, trasformando le sere d’estate in occasioni di incontro, socialità e scoperta ma anche aperto a operatori del settore e stampa specializzata con momenti di confronto e intrattenimento conviviale tra artisti, addetti ai lavori e pubblico con un’area dedicata al food con apericena, dj set e uno spazio di intrattenimento per i bambini in modo da garantire la visione degli spettacoli ai genitori tutto questo a cura dei volontari della Pro Loco Il Nibbio di Sasso di Castalda.

L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo di Sasso di Castalda come borgo capace di coniugare cultura, paesaggio e accoglienza. Non un semplice evento, ma una nuova ragione per raggiungere il paese, fermarsi più a lungo e viverne la dimensione autentica.

I posti per gli spettacoli sono limitati. Sarà possibile prenotare il singolo ingresso oppure scegliere formule di abbonamento per l’intero weekend.

Per informazioni, prenotazioni o semplicemente ricevere il programma completo chiama il 320 4691052.