Vietri di Potenza, lavori e scavi in centro abitato per la fibra ottica. Il sindaco Giordano: “Aperti agli investimenti e alle infrastrutture, ma con il rispetto del decoro urbano”

Non solo il ripristino della traccia scavata per i lavori di posa della fibra ottica, ma l’intera carreggiata, anche nei tratti non interessati dei lavori seppur vicini all’intervento. E’ successo a Vietri di Potenza, dove negli ultimi due giorni ha rivisto la sua originale veste Viale Tracciolino, corso principale della Porta della Lucania, interessato nei mesi scorsi da una serie di interventi da parte dell’azienda che si occupa dei lavori di posa della fibra ottica. Tracce e scavi di larghezza minima ma di lunghezza esagerata, che hanno generato non pochi malumori per il pensiero di dover vedere ricoperte solamente le tracce con l’asfalto e quindi con vere e proprie “macchie” a tratti lungo la strada.

Il sindaco, Christian Giordano, con l’ausilio degli uffici comunali, ha voluto vederci chiaro. Visto che “l’azienda esecutrice aveva inizialmente previsto di ripristinare le aree interessate dagli scavi con semplici rappezzi. Una soluzione che, in pieno centro abitato, non ritenevamo adeguata”, ha fatto sapere. I lavori per la fibra sono curati da FiberCop.

Una problematica, questa, che riguarda centinaia di comuni italiani, che da qualche anno stanno assistendo ai lavori per la fibra – per carità, necessari e di grande importanza – ma che in molti casi ottengono solo rattoppi che inevitabilmente imbruttiscono vie e strade.

“Per questo – ha aggiunto Giordano – l’amministrazione comunale e gli uffici hanno chiesto con fermezza un intervento diverso: una ripavimentazione completa del tratto interessato. Il confronto è stato anche acceso, ma alla fine le ragioni dell’amministrazione comunale e del Comune sono state condivise.

“Oggi – fa sapere Giordano – Viale Tracciolino si presenta con un nuovo manto d’asfalto, decoroso e uniforme, pronto ad accogliere i grandi eventi dell’estate vietrese. Vietri è una comunità ospitale e aperta agli investimenti e alle infrastrutture, ma il rispetto dei nostri luoghi e del decoro urbano viene prima di tutto. Difendere la qualità degli spazi pubblici significa prendersi cura della nostra comunità, ogni giorno. Un sentito grazie alle attività commerciali, alle attività produttive, ai residenti e a tutti i cittadini che, durante questi due giorni, hanno sopportato con pazienza qualche inevitabile disagio”.

redazione