“Stargate – Terremoto ’80” emoziona Picerno: il tour del docufilm prosegue nel segno della memoria

Grande partecipazione a Picerno per la proiezione di “Stargate – Terremoto ’80”, il docufilm storiografico diretto e interpretato dal regista e attore Andrea Manicone, realizzato in collaborazione con Rai Teche. L’iniziativa ha richiamato numerosi cittadini, confermando quanto il ricordo del terremoto del 23 novembre 1980 continui a rappresentare un patrimonio condiviso di memoria e identità per l’intera Basilicata.L’opera ripercorre il dramma del sisma che colpì duramente la Basilicata e il Sud Italia, intrecciando rare immagini d’archivio e testimonianze dirette per raccontare non solo i giorni della devastazione, ma anche l’emergenza, la ricostruzione e la profonda trasformazione sociale, economica e culturale che ne è seguita.

Tra i presenti alla serata, moderata dalla giornalista Anna Tammariello, anche il sindaco Margherita Scavone, che ha espresso il proprio apprezzamento per il significato dell’opera e per la risposta della comunità:«Picerno ha accolto questo film in maniera eccellente: un anfiteatro pieno e tante persone che hanno voluto assistere alla proiezione. È la testimonianza che questa memoria non si perde e non si perderà. Ricordare un evento così tragico, raccontato con rispetto e sensibilità, è fondamentale per custodire la nostra storia».

Il vicesindaco Giovanni Russo ha sottolineato il valore emotivo del documentario, soprattutto per le nuove generazioni: «Mi ha fatto rivivere quelli che erano i ricordi che mi hanno raccontato sempre i miei nonni. Io non l’ho vissuto direttamente, ma è come se l’avessi vissuto e questa sera quelle immagini riportano alle memorie, ai ricordi che alle volte sento ancora attuali perché tutti qui hanno memoria di quello che è stato, di ciò che hanno vissuto, di tantissimi momenti brutti ma anche di tanti momenti belli di aggregazione, di comunità, di senso di appartenenza e di tanta solidarietà. Sarebbe utile farlo conoscere ai più giovani, affinché possano conoscere la storia di quello che è successo. Anche perché si possano evitare tragedie simili, migliorare l’organizzazione dei soccorsi, garantire una migliore assistenza ai cittadini e puntare sempre di più sulla prevenzione, cogliendo anche le opportunità per sviluppare il territorio».

Dopo il successo della tappa di Picerno, il tour di “Stargate -Terremoto ’80” prosegue con nuove proiezioni nei comuni della Basilicata e del Mezzogiorno, continuando a coinvolgere le comunità in un percorso di memoria collettiva. Il docufilm si conferma così non solo come un’opera di ricostruzione storica, ma anche come uno strumento di riflessione rivolto soprattutto alle nuove generazioni, affinché il ricordo del terremoto del 1980 continui a rappresentare un monito e un insegnamento per il futuro.