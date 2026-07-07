Comuni Ricicloni 2026. Da Ripacandida a Filiano, Vietri di Potenza e Fardella: sono 9 i migliori della Basilicata. Ecco i dettagli e le percentuali

Sono nove i Comuni della Basilicata che primeggiano per l’eccellente gestione della gestione dei rifiuti e per l’ottimo lavoro svolto dalle comunità per quanto riguarda la raccolta differenziata. A renderlo noto è il dossier 2026 di “Comuni Ricicloni”, organizzato da Legambiente, che ogni anno fotografa le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.

In questi anni Legambiente ha costruito percorsi di partecipazione, condivisione e confronto tra i soggetti interessati con l’obiettivo di implementare quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata nel nostro Paese, primo passo fondamentale verso l’economia circolare.

I migliori comuni lucani sotto i 5000 abitanti sono Ripacandida, Anzi, Filiano, Sant’Angelo Le Fratte, Spinoso, Trecchina, Vietri di Potenza, Brindisi Montagna e Fardella. I dettagli nella tabella allegata.

In Italia nel 2026 tornano a crescere i comuni rifiuti free che salgono quota 675 (contro i 663 del 2025) su un totale di 7.894 comuni italiani. Un dato che fa ben sperare dopo il lieve calo del 5% registrato lo scorso anno. Il merito di questi comuni è quello di mantenere la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kg/ab/anno.

A livello regionale, il Veneto si conferma leader assoluto per numero di comuni rifiuti free (165), seguito da Lombardia (104) e Campania (73). Quest’ultima è la prima regione del Sud per comuni rifiuti free.

Vincitori assoluti comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti – In questa categoria ci sono Pratola Peligna (AQ), Casali del Manco (CS), Cimitile (NA), San Prospero (MO), Chions (PN), Sacrofano (RM), Luni (SP), Villongo (BG), Venafro (IS), Sammichele di Bari (BA), Sennori (SS), San Giuseppe Jato (PA), Serravalle Pistoiese (PT), Altopiano della Vigolana (TN), Loria (TV).

Vincitori assoluti sopra i 15.000 abitanti – In questa categoria troviamo Siderno (RC), Bacoli (NA), Nonantola (MO), Azzano Decimo (PN), Fonte Nuova (RM), Carugate (MI), Monserrato (CA), Ribera (AG), Monsummano Terme (PT), Pergine Valsugana (TN), Vedelago (TV).

Vincitori assoluti comuni sotto i 5.000 abitanti – In questa categoria primeggiano Borrello (CH), Ripacandida (PZ), Morano Calabro (CS), Domicella (AV), Mordano (BO), Valvasone Arzene (PN), Rocca Santo Stefano (RM), Pieve Ligure (GE), Foresto Sparso (BG), Monteleone di Fermo (FM), Montefalcone nel Sannio (CB), Barone Canavese (TO), Atzara (NU), Castel di Lucio (ME), Terre d’Adige (TN), Calvi dell’Umbria (TR), Verrayes (AO), Sospirolo (BL).