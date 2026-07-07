Avigliano, festa della Madonna del Carmine: si unisce fede, tradizione e musica con due grandi serate di spettacolo

La comunità di Avigliano si prepara a vivere la Festa della Madonna del Carmine, uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno, preceduta da un ricco programma dedicato alla Novena che accompagnerà i fedeli in un percorso di spiritualità e cultura. Tre gli appuntamenti in calendario dopo la celebrazione della Messa serale: il 7 luglio “Omaggio a Maria, composizioni mariane tra Medioevo e Barocco”, con Antonella Tatulli (voce) e Vito Stano (violoncello); il 9 luglio lo spettacolo Giovanna D’Arco di Maria Luisa Spaziani, con la regia di Rosario Tronnolone; il 12 luglio il concerto Note per la Vergine del Carmine, con la violinista Rosanna Vastola. La devozione alla Madonna del Carmine rappresenta da secoli uno dei pilastri della fede degli aviglianesi. Il legame con il Monte Carmine, meta della tradizionale processione, continua a rinnovare un patrimonio di fede, memoria e appartenenza che si tramanda di generazione in generazione. Accanto ai solenni momenti religiosi, il programma civile offrirà occasioni di incontro e intrattenimento per tutta la comunità.

I festeggiamenti prenderanno il via, in piazza Emanuele Gianturco, il 15 luglio con il concerto degli Aruanà, che proporranno un coinvolgente repertorio di musica italiana. Il 16 luglio, giorno dedicato alla Madonna del Carmine, il pomeriggio sarà animato da giochi e attività dedicate ai più piccoli. In serata spazio alla musica con Federica Abbate, tra le più apprezzate autrici e cantautrici italiane, firma di numerosi successi della musica contemporanea (Elodie, Marracash, Achille Lauro, Emma, Fedez, Baby K, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Sal Da Vinci e Articolo 31), e con Icy Subzero, protagonista della nuova scena musicale italiana e artista molto seguito dal pubblico più giovane. Con questo programma il Comitato Festa Madonna del Carmine conferma la volontà di custodire la tradizione religiosa e popolare della ricorrenza, affiancandola a momenti di aggregazione e spettacolo capaci di coinvolgere tutte le generazioni. Un programma che affianca alla tradizione momenti di aggregazione e spettacolo, rafforzando il ruolo della festa come patrimonio condiviso dell’intera comunità. L’appuntamento è ad Avigliano dal 7 al 16 luglio, con il programma della Novena e i festeggiamenti del 15 e 16 luglio, per vivere insieme una delle ricorrenze più significative della comunità.