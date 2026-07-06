Il Comune di Muro Lucano alla Siedlerfest di Karlsfeld: un gemellaggio che si rafforza nel segno dell’amicizia e della collaborazione europea

Anche quest’anno il Comune di Muro Lucano ha partecipato alla Siedlerfest di Karlsfeld, il tradizionale appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi del rapporto di gemellaggio tra le due comunità. La presenza della delegazione murese ha confermato la solidità di un legame costruito nel tempo attraverso la collaborazione istituzionale, gli scambi culturali e, soprattutto, i rapporti umani che negli anni hanno unito cittadini, associazioni e amministratori.

L’accoglienza riservata alla delegazione è stata, ancora una volta, particolarmente calorosa, sia sul piano istituzionale che umano. Momento simbolico della visita è stata la tradizionale sfilata della Siedlerfest, durante la quale gli amministratori di Muro Lucano hanno preso posto sul carro del Comune di Karlsfeld, posizione riservata agli ospiti d’onore del gemellaggio.

Tra i gesti più significativi dell’edizione 2026, quello del Vicesindaco di Karlsfeld, Stefan Handl, che ha scelto di partecipare alla sfilata indossando il costume tradizionale murese anziché quello bavarese. Un gesto di grande valore simbolico che testimonia il rispetto, l’amicizia e il forte senso di appartenenza che oggi caratterizzano il rapporto tra le due comunità e che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità murese.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al nuovo Sindaco di Karlsfeld, Christian Bieberle, che fin dal suo insediamento ha dimostrato una piena condivisione dello spirito che anima il gemellaggio, confermando la volontà di proseguire e rafforzare un percorso comune fondato sul dialogo, sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle rispettive identità culturali.

Un riconoscimento particolare va all’Associazione di Karlsfeld, al Presidente Michele Fezzuoglio e ai tanti cittadini muresi residenti a Karlsfeld che, con passione, disponibilità e senso di appartenenza, rappresentano il vero motore di questo rapporto, contribuendo quotidianamente a mantenere vivo un ponte di amicizia che unisce due comunità e due Paesi nel cuore dell’Europa.

«Ogni visita a Karlsfeld ci restituisce la consapevolezza di quanto il nostro gemellaggio sia cresciuto nel tempo, trasformandosi in una relazione autentica fatta di fiducia, rispetto e affetto reciproco. Vedere il Vicesindaco Stefan Handl indossare il costume tradizionale murese è stato un gesto che ha emozionato tutta la nostra delegazione e che testimonia quanto profonde siano diventate le radici di questa amicizia. Ringrazio il Sindaco Christian Bieberle per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha raccolto il testimone di questo importante percorso, così come l’Associazione di Karlsfeld, il Presidente Michele Fezzuoglio e tutti i nostri concittadini che vivono in Germania. Sono loro il volto più autentico di questo gemellaggio, un esempio concreto di come l’Europa possa essere costruita partendo dalle comunità, dalle persone e dai valori condivisi.»

La partecipazione alla Siedlerfest rinnova l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere iniziative capaci di rafforzare il dialogo tra i popoli, valorizzare le proprie radici e costruire opportunità di crescita culturale, sociale ed economica attraverso relazioni internazionali sempre più solide.