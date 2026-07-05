Picerno Social Club 2026: dal 10 al 12 luglio Piazza Plebiscito diventa spazio di musica, idee e comunità

Dal 10 al 12 luglio 2026 Piazza Plebiscito ospiterà Picerno Social Club 2026, festival di musica, idee e comunità promosso da Wonderway ASD APS, in collaborazione con ARCI Basilicata e UISP Comitato Provinciale Potenza e con il patrocinio del Comune di Picerno.

Una tre giorni gratuita pensata per riportare la piazza al centro della vita collettiva, trasformandola in uno spazio aperto di incontro, cultura, musica, confronto pubblico e partecipazione.

Il claim scelto per questa edizione racconta bene lo spirito dell’iniziativa: “Dove le persone tornano a incontrarsi”.

Picerno Social Club nasce infatti dalla volontà di contrastare la desertificazione sociale che attraversa molti piccoli paesi delle aree interne. Una desertificazione che non è solo demografica, ma riguarda prima di tutto la perdita di relazioni, spazi comuni, abitudini collettive e luoghi in cui una comunità possa ancora riconoscersi, parlarsi e immaginare il proprio futuro.

La rassegna non vuole essere soltanto un cartellone di eventi, ma un esperimento di comunità: occupare il tempo e lo spazio pubblico con cultura viva, musica, parole, immagini, confronto, accessibilità e partecipazione.

Il programma si aprirà venerdì 10 luglio con l’inaugurazione della mostra fotografica diffusa “50.000 chilometri di mondo”, un percorso visivo costruito attraverso immagini raccolte lungo i viaggi di Wonderway. Le fotografie porteranno in piazza strade, volti, periferie e paesaggi attraversati tra Europa, Asia e Sud America, diventando punto di partenza per una riflessione sul rapporto tra mondo, comunità e territori marginali.

Sempre venerdì prenderà avvio “Parole in Piazza”, il format degli incontri pubblici del festival. Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “Riempire il tempo, abitare lo spazio”, con una riflessione sulla necessità di ricostruire relazioni e luoghi di confronto contro l’isolamento sociale. A seguire, spazio ai cortometraggi “Fa.Sin.Pat – Fábrica Sin Patrones” e “Mundo Minerario e Gran Chaco”, che introdurranno il confronto “La ricchezza che impoverisce”, dedicato ai territori di sacrificio, alle estrazioni, al lavoro e al sottosviluppo.

La serata di venerdì si chiuderà con il concerto live di Azzurra, cantautrice lucana di base a Berlino, capace di unire alternative pop, electro-pop e dark pop in una proposta musicale intima, contemporanea e internazionale.

Sabato 11 luglio la giornata si aprirà con la presentazione del progetto “Il Cammino degli Eremi e dei Santuari Appenninici della Basilicata”, dedicato alla valorizzazione di un itinerario tra spiritualità, paesaggio, cammino e Appennino lucano.

A seguire, “La terra nel bicchiere”, degustazione guidata di vini naturali e locali, pensata come momento di racconto dei territori, delle produzioni agricole, della biodiversità e di un modo diverso di concepire il rapporto tra terra, lavoro e comunità rurali.

Nel pomeriggio il festival affronterà il tema dell’accessibilità con l’incontro “Sport, disabilità e diritto alla bellezza”, con la partecipazione di Stefano Petranca, atleta non vedente del Team Wonderway, e Giovanni Sapienza, Presidente Provinciale UISP Potenza.

Nel corso della stessa giornata sarà presentato il progetto “I Monti Li Foj senza barriere – La nuova sfida della Poderosa”, iniziativa promossa da Wonderway per rendere accessibile la montagna a persone con disabilità, anziani e soggetti fragili. Attraverso l’utilizzo della Poderosa, l’auto simbolo dei viaggi Wonderway, saranno organizzate escursioni gratuite lungo le strade carrabili dei Monti Li Foj.

Il messaggio è semplice e netto: la bellezza non può essere un privilegio.

La giornata di sabato si chiuderà con due appuntamenti musicali: il live dei Controcorrente alle ore 20.00 e, alle ore 21.30, il concerto di Daniele Sepe e i Galactic Syndicate. Sassofonista, compositore e ricercatore sonoro tra i più originali della scena italiana, Sepe porterà a Picerno un live fatto di suoni dal mondo, radici popolari e sguardo irregolare.

Domenica 12 luglio sarà dedicata alla restituzione pubblica del percorso costruito durante la rassegna. Alle ore 11.30, con “Picerno Social Lab: dalle idee alla proposta”, saranno presentati i risultati del laboratorio partecipativo che accompagnerà il festival raccogliendo idee, bisogni e proposte da cittadini, associazioni, giovani, esercenti e realtà del territorio.

Picerno Social Lab nasce per evitare che la rassegna si consumi in tre giorni e poi scompaia. L’obiettivo è lasciare una traccia concreta: un documento di proposta per la comunità e per le istituzioni.

In serata, alle ore 19.00, appuntamento con “Al di là della luna”, viaggio fotografico nel cosmo profondo attraverso gli occhi di un astrofotografo. Un incontro dedicato alla meraviglia, alla divulgazione scientifica e alla possibilità di raccontare il cielo anche da una piazza di paese.

La chiusura del festival sarà affidata ai saluti conclusivi e alla restituzione del percorso verso Picerno Social Club 2027.

Picerno Social Club 2026 vuole essere un primo passo. Un’edizione zero. Un tentativo concreto di dimostrare che anche in un piccolo paese è possibile costruire un festival riconoscibile, popolare, gratuito, capace di unire musica, cultura, partecipazione, accessibilità e visione politica della comunità.

Perché una comunità vive soltanto quando continua a incontrarsi.

INFORMAZIONI

Picerno Social Club 2026

Festival di musica, idee e comunità

10 – 12 luglio 2026

Piazza Plebiscito – Picerno

Ingresso gratuito

Promosso da Wonderway ASD APS

In collaborazione con UISP Comitato Provinciale Potenza

Con il patrocinio del Comune di Picerno

Contatti social:

Facebook: Picerno Social Club

Instagram: @picerno_social_club