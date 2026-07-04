Basilicata, il Parco della Grancia riapre per la stagione 2026: date, novità e prezzi del grande cinespettacolo

È iniziato il conto alla rovescia per la stagione 2026 del Parco Storico, Rurale e Ambientale della Grancia, il primo e più grande attrattore culturale della Basilicata. Immerso in una foresta incontaminata di oltre 20 ettari, questo spazio magico trasforma dal 1999 le sere d’estate in un grande viaggio nel tempo, capace di ospitare contemporaneamente oltre 3.000 persone.

Al centro dell’esperienza, l’epopea del brigantaggio post-unitario e le gesta del celebre capobanda Carmine Crocco, che rivivono in uno scenario unico al mondo.

Il cinespettacolo “La Storia Bandita” – Il cuore pulsante della Grancia resta il maestoso cinespettacolo “La Storia Bandita”, un format che fonde magistralmente musical, cinema e teatro. Lo show si sviluppa in un anfiteatro naturale da 3.500 posti a sedere, dove circa 300 attori e figuranti volontari in costume d’epoca danno vita alla storia lucana attraverso proiezioni sull’acqua, grandi fari cinematografici ed effetti speciali.

La produzione vanta la prestigiosa collaborazione del Maestro Carlo Rambaldi (vincitore di tre premi Oscar) per la cura degli effetti speciali, mentre la narrazione è affidata alle voci storiche di Michele Placido, Lina Sastri, Orso Maria Guerrini e Paolo Ferrari. Ad accompagnare le scene, una colonna sonora d’eccezione composta da Antonello Venditti, Eddy Napoli e dal Maestro Di Giandomenico, impreziosita da un brano originale ed esclusivo di Lucio Dalla.

Il Calendario delle date 2026. Da luglio a settembre sono 12 gli appuntamenti serali in programma:

Luglio: Sabato 18 e Sabato 25

Agosto: 1, 8, 15, 16, 22, 23 e 29

Settembre: Sabato 5, Sabato 12 e Sabato 19

Non solo show: le novità tra benessere, cultura e lo spettacolo per famiglie

Il Parco della Grancia è una destinazione esperienziale da vivere sin dal mattino. Oltre ai tradizionali percorsi naturalistici verso l’abitato di Brindisi di Montagna, alle fattorie didattiche, al laboratorio del miele e alla falconeria medievale, la stagione 2026 introduce importanti novità.

Tra queste spiccano l’Angolo del Benessere (dedicato a sessioni di respirazione, meditazione e danza) e “Le Pagine di Storia”, brevi performance pomeridiane che offriranno ai visitatori una sintesi recitata per introdurre i temi del cinespettacolo serale. Nell’ottica di ampliare l’offerta, quest’anno verranno attivate anche delle aperture domenicali straordinarie arricchite da uno spettacolo completamente nuovo pensato per il target famiglie, un momento interattivo per coinvolgere i più piccoli nella magia del bosco.

Il cibo è invece affidato alla Taverna di Posta e al Borgo dei Sapori, dove gustare la cucina contadina tradizionale e locale.

Guida ai Biglietti: Tariffe Stagione 2026

La grande novità di quest’anno è la possibilità di pagare i biglietti con la Carta del Docente. Inoltre, nel corso della stagione, verranno attivati diversi sconti promozionali. È già possibile acquistare i biglietti in prevendita scegliendo tra due formule:

FORMULA 1: BIGLIETTO COMPLETO (Ingresso al Parco + Cinespettacolo serale)

Intero (dagli 11 anni in su): 36,00 €

Ridotto (da 6 a 11 anni): 20,00 €

Persone con altre disabilità: 30,00 €

Bambini fino a 5 anni: 1,00 €

Disabili al 100%: 1,00 €

FORMULA 2: SOLO ATTRAZIONI PARCO (Ingresso diurno, spettacoli serali esclusi)

Intero (dagli 11 anni in su): 26,00 €

Ridotto (da 6 a 10 anni): 15,00 €

Persone con altre disabilità: 15,00 €

Bambini fino a 5 anni: 1,00 €

Disabili al 100%: 1,00 €

Info, contatti e prevendite

I biglietti e tutti i dettagli sul programma sono già disponibili sui canali ufficiali dell’evento. Per informazioni, prenotazioni e acquisto prevendite è possibile consultare il sito internet ufficiale all’indirizzo www.parcograncia.com.