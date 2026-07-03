Dal Potentino alle colline materane: la Basilicata cresce grazie agli host Airbnb, + 47% in tre anni

Oltre i Sassi di Matera: la Basilicata nascosta che puoi scoprire solo grazie agli host Airbnb. Gli host Airbnb portano turismo in piccoli comuni della Basilicata privi di strutture ricettive tradizionali. Paterno, Pietragalla e Trivigno i comuni lucani, sotto i cinquemila abitanti, che più beneficiano della spesa degli ospiti Airbnb: Paterno in testa con oltre 40.000 euro generati nel 2025

Oltre ai celebri Sassi di Matera, la Basilicata custodisce un mondo di borghi arroccati, Dolomiti lucane e paesaggi iconici che pochi viaggiatori raggiungono. Si tratta di comuni

con meno di 30.000 abitanti privi di strutture ricettive tradizionali che, grazie agli host Airbnb, possono oggi accogliere visitatori provenienti dall’Italia e dal mondo: nel 2025, il PIL

complessivamente generato dai turisti Airbnb nei Comuni lucani con meno di 30.000 abitanti è stato pari a 1 milione di euro. Una realtà che riflette quanto evidenziato dall’Osservatorio sul Turismo Diffuso in Italia1 realizzato da The European House – Ambrosetti per Airbnb, secondo cui l’80% delle aree che ospitano siti UNESCO si trova in comuni di piccole dimensioni. In aggiunta, in oltre 680 luoghi che custodiscono alcune delle eccellenze italiane, Airbnb rappresenta addirittura l’unica opportunità di soggiorno disponibile, contribuendo a rendere accessibili territori e bellezze che altrimenti rischierebbero di restare invisibili e fuori dai radar dei viaggiatori.

Tra questi figurano anche alcuni dei piccoli comuni lucani che più beneficiano dell’arrivo di viaggiatori grazie alla piattaforma. In testa si trova Paterno, in provincia di Potenza, dove gli ospiti

Airbnb hanno generato nel 2025 oltre 40.000 euro di spesa turistica sul territorio, seguito da Pietragalla e Trivigno, entrambi nel Potentino. Ecco la classifica dei comuni lucani, sotto i cinquemila abitanti, primi per spesa turistica generata dagli ospiti Airbnb:

Comune e spesa turistica totale (2025)

Parterno (PZ) 40.092 € Pietragalla (PZ) 9.656 € Trivigno (PZ) 7.174 € Tricarico (MT) 6.487 € Pomarico (MT) 6.248 € Grassano (MT) 6.110 € Rotondella (MT) 4.650 € Colobraro (MT) 2.519 Acerenza (PZ) 2.410 € Grottole (MT) 2.336 €

Tra le località in classifica si distinguono Tricarico, antico centro normanno considerato uno dei borghi più belli della Basilicata, Acerenza, sede di una delle cattedrali romaniche meglio conservate

del Sud Italia, e Rotondella, affacciata sul golfo di Taranto con vista sulle coste calabresi.