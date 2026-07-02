Perolla di Savoia di Lucania, ricco programma il 4 e 5 luglio per i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Sacro Monte di Viggiano

E’ tanta l’attesa a Perolla per i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Sacro Monte di Viggiano. La frazione, tanto attiva e viva, di Savoia di Lucania si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e partecipati dell’anno con questa festività, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio.

Un ricco calendario di eventi, civili e religiosi, organizzati dal Parroco Don Mosè e dal Comitato Festa con il patrocinio del Comune di Savoia di Lucania. Una serie di appuntamenti che uniranno, come da tradizione, il programma religioso e il programma civile, offrendo due giornate di fede, comunità e intrattenimento.

Il programma religioso prevede momenti di spiritualità in preparazione nei giorni 2, 3 e 4 luglio, presso la Rettoria di Perolla, con il Santo Rosario alle ore 18:30 e la Santa Messa alle ore 19:00. Domenica 5 luglio il programma entrerà nel vivo con la Santa Messa delle 11:30 nella Chiesa Madre di Savoia di Lucania, il Santo Rosario alle 17:30 e la Santa Messa alle 18:00. A seguire la tradizionale processione della Beata Vergine Maria, momento centrale della devozione popolare.

Il programma civile nel weekend. Sabato 4 luglio alle ore 21:30 live band Gira tutto intorno alla stanza, a seguire Christian Liguori. Chiusura serata con DJ set di Dani C. Domenica 5 luglio alle ore 21:30 spettacolo della band lucana Accipiter, a mezzanotte gran finale con fuochi pirotecnici ed estrazione della lotteria. Gli eventi nella piazza di Perolla.

Una festa di comunità e tradizione quella organizzata a Perolla. Questi giorni rappresentano un appuntamento fondamentale per la comunità locale e per i numerosi fedeli e visitatori che ogni anno prendono parte ai festeggiamenti, tra spiritualità, musica e momenti di convivialità.

Il Parroco Don Mosè e il Comitato Festa invitano tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questa importante celebrazione di fede e tradizione popolare.

redazione