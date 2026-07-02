Papillons: musica e teatro per l’infanzia nell’estate di Monticchio. Dall’8 luglio al 9 agosto alla Spiaggia delle Ninfee la rassegna a cura di Bolle di Musica e Vulcanica

Dall’8 luglio al 9 agosto alla Spiaggia delle Ninfee la rassegna a cura di Bolle di Musica e Associazione Vulcanica per avvicinare i più piccoli all’arte in un contesto naturale unico

Tredici appuntamenti tra teatro, musica e narrazione, per avvicinare bambine, bambini e famiglie all’arte, alla natura e alla scoperta di sé. È la nuova edizione di “Papillons”, rassegna di musica e teatro per l’infanzia a cura di Bolle di Musica e Associazione Vulcanica nell’ambito del Progetto Borgo Monticchio, in programma dall’8 luglio al 9 agosto 2026 alla Spiaggia delle Ninfee dei Laghi di Monticchio. Un percorso culturale pensato per le nuove generazioni, dove il teatro incontra il paesaggio naturale e le storie diventano occasioni di apprendimento e condivisione.

«“Papillons” nasce dal bisogno di incontrare e conoscere la comunità dei bambini per aprire uno spazio culturale in cui piantare nuovi semi e coltivare momenti di dialogo, confronto, crescita», sottolinea Vincenzo Paolino, promotore dell’iniziativa e fondatore di Vulcanica. «La rassegna si inserisce in un programma educativo e divulgativo rivolto all’infanzia e che guarda alle metodologie pedagogiche più innovative, immaginando un calendario di eventi che attraverso la magia della musica, del teatro, dell’arte scenica e il fascino della narrazione, possano avvicinare ed entusiasmare i più piccoli alla bellezza dell’arte.»

Il programma alterna spettacoli teatrali, incontri, laboratori e letture animate, coinvolgendo compagnie e artisti del panorama nazionale. Ad aprire la rassegna, l’8 luglio, sarà “Quando il teatro succede” con Alessandra Maltempo della Compagnia Teatrale L’Albero, per un incontro dedicato alla scoperta del teatro come esperienza viva, fondata sulla presenza, sull’ascolto e sul tempo condiviso, che sa parlare all’infanzia attraverso il linguaggio dell’immaginazione che prende forma.

Accanto agli spettacoli, il ciclo di letture animate “Attraverso lo specchio”, curato da Annalisa Calice, accompagnerà il pubblico in cinque appuntamenti incentrati sui libri e le storie per l’infanzia, attraverso percorsi di lettura che intrecciano natura e fantasia.

Tra gli appuntamenti in cartellone figurano “Bestiario” della Compagnia teatrale IAC, una raccolta di favole della tradizione popolare animate da animali e accompagnate dalla musica dal vivo; “Storia di Bella” del Teatro delle Forche, spettacolo di burattini ispirato a una fiaba de “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile; “Anna dai capelli rossi” della compagnia Il giardino delle lucciole, trasposizione teatrale del celebre libro di Lucy Maud Montgomery; “Come un aquilone – Le cime di Arturo” di Gianluca Caporaso, dedicato ai temi della fragilità, della diversità e del riscatto; “Il diario di Sofia” di Gommalacca Teatro, esperienza narrativa e sensoriale che segue le due protagoniste nel loro viaggio attraverso luoghi, oggetti e memorie della Basilicata; e “Humana Foresta” della Compagnia Teatrale Petra, performance immersiva che esplora il rapporto tra essere umano e natura attraverso un percorso di ascolto degli alberi e di scoperta del paesaggio.

La programmazione comprende inoltre il laboratorio “Radici di scena – Il battito del bosco”, a cura di Ceas Vulture, articolato in due appuntamenti e dedicato agli arbusti e gli alberi dei Laghi di Monticchio. Un’esperienza che mostra come il teatro possa diventare strumento di conoscenza, consapevolezza ambientale e relazione con il territorio.

“Papillons” si preannuncia dunque come uno spazio di incontro in cui bambini, famiglie e comunità potranno vivere occasioni di scoperta e meraviglia nel suggestivo scenario dei Laghi di Monticchio.