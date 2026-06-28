Convivium UniBas 2026, il 1° luglio in Università una grande cena di comunità aperta a tutta la regione. Appuntamento al Campus di Potenza

CONVIVIUM UNIBAS 2026: IL 1° LUGLIO IN UNIVERSITÀ UNA GRANDE CENA DI COMUNITÀ APERTA A TUTTA LA REGIONE

Potenza, giugno 2026 – Un’università che forma, ricerca e produce conoscenza, ma che allo stesso tempo sceglie di essere luogo di incontro, partecipazione e costruzione di relazioni. È questo lo spirito di Convivium UNIBAS 2026, la Cena di Comunità dell’Università degli Studi della Basilicata che si terrà il prossimo 1° luglio presso il Campus di Macchia Romana a Potenza.

L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi della Basilicata e ideata, organizzata e coordinata dal Consorzio ConUnibas, realtà che da oltre un decennio opera all’interno dell’Ateneo per favorire il dialogo tra università, istituzioni, mondo del lavoro, territorio.

Convivium UNIBAS si configura come un’iniziativa pressoché unica nella realtà accademica nazionale: una grande cena di comunità che trasforma il Campus universitario in una piazza aperta alla Basilicata, dove il sapere incontra i territori, le istituzioni dialogano con i cittadini e le generazioni si confrontano in un clima di partecipazione e condivisione.

L’Università della Basilicata rappresenta uno dei più importanti patrimoni culturali, scientifici e sociali della regione. Attraverso Convivium UNIBAS si vuole affermare con forza una visione dell’università come bene comune, capace di generare connessioni, rafforzare il senso di appartenenza e costruire nuove opportunità di collaborazione tra persone, organizzazioni e territori.

In un tempo caratterizzato da relazioni sempre più veloci e spesso effimere, l’iniziativa sceglie di rimettere al centro la persona e il valore dell’incontro. Sedersi attorno a una tavola significa infatti condividere esperienze, ascoltare punti di vista differenti, costruire fiducia e creare quelle relazioni che rappresentano il capitale sociale più importante per il futuro delle comunità.

L’evento rappresenta anche una sintesi del lavoro che il Consorzio ConUnibas svolge da anni all’interno dell’Ateneo attraverso attività di orientamento, placement, animazione della vita universitaria, supporto agli studenti, organizzazione di eventi e sviluppo di progetti che mettono in relazione l’università con il territorio.

L’appuntamento è per il 1° luglio 2026, alle ore 19 presso il Campus di Macchia Romana a Potenza. Per gli studenti provenienti da Matera è prevista una navetta.

La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione. Il contributo richiesto è destinato alla copertura delle spese organizzative dell’evento. e

Per informazioni e prenotazioni, possibili fino ad esaurimento posti:

https://www.eventbrite.it/e/ convivium-unibas-registration- 1988544825102

Per una sera, l’Università della Basilicata sarà non soltanto il luogo degli studenti e dei docenti, ma anche la casa comune di un’intera regione.