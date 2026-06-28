Alimentazione, Federconsumatori Basilicata presenta “Gustiamo il cibo con la scienza”: a Potenza un Blind Test per imparare a riconoscere la qualità del vero made in Italy

Il 30 giugno 2026, presso la sede di Federconsumatori a Potenza, un incontro scientifico e partecipativo metterà alla prova il palato dei cittadini con una degustazione al buio di Olio Extravergine d’Oliva in collaborazione con OPROL e Slow Food.

Il cibo non è più soltanto nutrimento: è cultura, identità e scelta politica quotidiana. Eppure, in un flusso incessante di trend e claim pubblicitari, orientarsi è sempre più difficile. I consumatori sono più attenti alla salubrità, ma spesso si scoprono disorientati di fronte alle trappole del marketing strategico. Per restituire ai cittadini gli strumenti per compiere scelte informate, Federconsumatori Basilicata presenta l’evento “GustiAMO il Cibo con la Scienza”, inserito nell’ambito del progetto nazionale “Italians Do Eat Better” (Progetto IDEA B), finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L’appuntamento è fissato per martedì 30 giugno 2026 alle ore 18:00, a Potenza, presso la sede di Federconsumatori in Via del Gallitello, 163.

L’iniziativa, intitolata “Dialoghi per un’alimentazione sostenibile”, propone un’esperienza sensoriale immersiva con i prodotti del territorio della Regione Basilicata. Il momento centrale dell’incontro sarà un blind test (degustazione al buio) incentrato sull’Olio di Oliva, in particolare sulle eccellenze olivicole lucane. L’obiettivo è spogliare il prodotto da etichette e marchi per testare la reale capacità del palato di riconoscere la qualità, svelando quanto i consumatori siano spesso assuefatti a sapori standardizzati o artificiali.

L’evento si svolgerà con la partecipazione di Paolo Colonna, Presidente di OPROL (Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani) ed inoltre vanta la prestigiosa collaborazione e il patrocinio di Slow Food Basilicata e del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, unendo così la tutela del consumatore, la cultura gastronomica e il rigore scientifico della filiera agroalimentare.

I relatori del blind test sono:

Matteo Martini fisico e professore universitari

Alessandra Della Ceca biologa e divulgatrice scientifica

Giorgia Burzachechi giornalista esperta nella comunicazione scientifica.

Per quanto riguarda le tematiche trattate, si riporta di seguito che:

Taste the Science è l’esperimento collettivo condotto tramite una degustazione “al buio” durante la quale il gusto incontra la scienza.

L’evento è un format collaudatissimo di Frascati Scienza che che pone sul banco di analisi beni di largo consumo, volto ad apprendere le basi della metodologia dell’analisi sensoriale, comprendere ciò che indicano le etichette e verificare il rispetto dei disciplinari dei prodotti di chi va a fare spesa. Non solo! Grazie alla raccolta dati live, al termine delle degustazioni è possibile vedere con i propri occhi quanto, spesso, poco ne sappiamo di materie prime e prodotti in commercio.

Il blind test si svolgerà a Potenza il 30 giugno alle ore 18:00 sede Federconsumatori, Via del Gallitello, 163

L’ingresso è aperto a tutti i cittadini che vogliano mettersi in gioco e diventare consumatori più attivi, critici e consapevoli, previa prenotazione al seguente Link:

https://forms.gle/MaCkGEPAVY3CCshT8

Per maggiori informazioni e contatti:

Sede: Federconsumatori Basilicata — Via del Gallitello, 163 – 85100 Potenza

Federconsumatori Basilicata — Via del Gallitello, 163 – 85100 Potenza Telefono: 0971/301410

0971/301410 Cellulare: +39 376 161 6789

+39 376 161 6789 E-mail: basilicata.federconsumatori@gmail.com

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto “Italians Do Eat Better” (IDEA B). Finanziato dal MIMIT D.D. 12 maggio 2025.