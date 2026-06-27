Oltre i Confini, ecco il primo lavoro discografico del Trio Spectrum

Il Trio Spectrum è composto dai musicisti lucani Gabriele Caivano e Nicolas Lepore e dal pugliese Alfredo Barberio

Il gruppo racconta il proprio debutto discografico, Oltre i Confini: «Oltre i Confini rappresenta per noi molto più di un semplice primo CD: è la fotografia del nostro percorso artistico fino a oggi, del lavoro, dello studio e della passione che condividiamo come ensemble».

Questo progetto nasce dalla volontà di valorizzare e promuovere il Bayan, uno strumento dalle immense possibilità espressive, ancora poco conosciuto rispetto a ciò che realmente può offrire nel panorama concertistico. Attraverso questo disco abbiamo voluto mostrarne la versatilità, la ricchezza timbrica e la capacità di attraversare linguaggi musicali differenti.

«Il titolo Oltre i Confini racchiude perfettamente la nostra idea musicale: andare oltre i confini stilistici, culturali e sonori, esplorando repertori diversi e creando un dialogo tra mondi musicali apparentemente lontani. Ogni brano presente nel disco rappresenta una parte del nostro percorso e della nostra identità artistica. Questo lavoro vuole essere un punto di arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza, con l’auspicio di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla scoperta del Bayan e delle sue straordinarie potenzialità. Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto: il Maestro Walter Di Girolamo per il prezioso lavoro di trascrizione e arrangiamento, Chris Lapolla e Renzo Ruggieri per la registrazione, il mix e il mastering, Giuppe Design per la realizzazione della grafica, Epicentro Dischi Classic per aver creduto nel nostro progetto e Bugari Armando Accordions per la vicinanza e il prezioso sostegno al nostro percorso artistico. Un ringraziamento speciale va infine a tutte le persone che ci sostengono ogni giorno e che continuano a credere nella nostra musica. Senza di loro, questo traguardo non sarebbe stato possibile».

Oltre i Confini è disponibile all’ascolto al seguente link: https://orcd.co/oltreiconfini

Il disco è inoltre disponibile per l’acquisto online al seguente link: https://wall.cdclick-europe.com/projects/trio-spectrum-oltre-i-confini