Basilicata, circa 19 milioni per ridisegnare l’illuminazione dei comuni lucani. Presentato l’Avviso della Regione

Presentato l’Avviso della Regione Basilicata, di prossima pubblicazione, destinato a Comuni e Province per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, con il supporto di CDP. Risorse del PR FESR FSE+ 2021-2027 per innovazione, sicurezza degli impianti e riduzione dei consumi energetici.

Quasi 19 milioni di euro per ridisegnare l’infrastruttura luminosa dei Comuni così per supportare la sostenibilità verde e, al contempo, ridurre i costi energetici sostenuti dagli enti locali.

È questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico, che segue l’accordo dello scorso anno con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per una forma innovativa di supporto finanziario e che è stato presentato questa mattina nella sala Inguscio della Regione Basilicata. L’evento è avvenuto alla presenza dell’assessore all’Ambiente e Transizione Energetica, Laura Mongiello, del direttore Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse Strumentali e Finanziarie e della dirigente Ufficio Energia, Direzione Generale e dell’Ambiente, Energia e del Territorio, Rosalia Smaldone.

“Oggi – ha detto l’assessore Mongiello – presentiamo una misura strategica che tocca da vicino il cuore della nostra missione istituzionale: coniugare la tutela dell’ambiente con lo sviluppo economico e l’innovazione tecnologica dei nostri territori. Con questo avviso pubblico, l’assessorato all’Ambiente e alla Transizione energetica in stretta sinergia con la Direzione generale per la Programmazione economico finanziaria e gestione risorse finanziarie, mette in campo un’azione concreta per accompagnerà la Basilicata verso i traguardi del Green deal europeo e dell’Agenda 2030. Parliamo del finanziamento di interventi per l’efficientamento energetico e il miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica. Puntiamo a ridisegnare l’infrastruttura luminosa dei nostri Comuni rendendola intelligente, sicura e sostenibile. Questa misura risponde a una doppia necessità, particolarmente sentita dagli enti locali: da un lato la riduzione drastica delle emissioni climalteranti e dall’altro l’abbattimento strutturale dei costi energetici che gravano sui bilanci comunali. Meno consumi – ha concluso Mongiello – significano più risorse che i sindaci potranno destinare ad altri servizi essenziali per i cittadini”.

All’incontro di presentazione hanno partecipato Alfonso Morvillo Direttore generale per la Programmazione economico finanziaria e gestione risorse finanziarie, Canio Santarsiero Direttore generale del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio e Gerardo Larocca, presidente Anci Basilicata e, in videoconferenza, il responsabile Gestione Fondi, Strumenti Finanziari e Garanzie Pubblica Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, Tommaso Savi. Per Cassa Depositi e Prestiti hanno preso parte all’evento anche Marco Rocchi, Responsabile Strumenti Finanziari e Garanzie PA, e Antonietta Malatesta, Referente della Rete di CDP.

L’avviso, che vede la collaborazione di CDP, è destinato ai Comuni della Regione Basilicata e le Province di Potenza e Matera che intendano realizzare interventi di efficientamento energetico dei propri impianti di pubblica illuminazione: La dotazione finanziaria è pari a 18.802.521 euro e trova copertura sull’Azione 3.2.1.B del PR FESR FSE+ Basilicata 2021–2027.

L’avviso prevede l’agevolazione di interventi di riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica esistenti attraverso tre linee di intervento:

-Linea A Interventi di risparmio energetico;

-Linea B Interventi di implementazione tecnologica;

-Linea C Interventi di messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti.

Per i dettagli si rimanda all’Avviso pubblico che sarà a breve disponibile e consultabile. Gli interventi ammessi all’agevolazione dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula dell’accordo di finanziamento e comunque entro il 30 giugno 2030.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata on-line attraverso l’accesso alla piattaforma informatica “Centrale bandi” della Regione Basilicata, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it – sezione “Avvisi e Bandi”, a decorrere dalla pubblicazione dell’Avviso, che avverrà prossimamente sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle al centoventesimo giorno successivo alla data di apertura dello sportello.