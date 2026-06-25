La tecnologia incontra la natura con il Devfest Basilicata 2026. Il 27 giugno ritorna l’appuntamento organizzato dal GDG a Tito

Il 27 giugno ritorna l’appuntamento organizzato dal Google Developer Group (GDG) Basilicata. L’obiettivo dell’evento è quello di riportare la tecnologia al suo ruolo di strumento facendola convivere con la natura. Per questa ragione durante la giornata sarà realizzata una piccola serra intelligente. Iscrizioni aperte

La tecnologia incontra l’ambiente convivendo in un reciproco equilibrio. Riappropriarsi della normalità tra la coerenza dei tempi e la sempre crescente necessità di rispettare l’ambiente. È questa l’ambizione della terza edizione del DevFest Basilicata 2026 – Outdoor Edition (la prima che si svolgerà in uno spazio all’aperto), un appuntamento in programma il prossimo 27 giugno a Tito, in una struttura immersa nel verde, La Majonica.

Quest’anno l’evento abbandona le aule tradizionali per immergersi in uno spazio naturale, trasformando il classico format della conferenza in un’esperienza partecipativa e collaborativa unica nel suo genere.

L’obiettivo della “Outdoor Edition” è un cambio di paradigma: riportare la tecnologia al suo ruolo di strumento all’interno di un contesto reale, dove i vincoli ambientali stimolano la creatività e la conversazione autentica. Non si tratterà solo di ascoltare talk, ma di costruire insieme un progetto tecnologico concreto.

L’appuntamento è organizzato dal GDG Basilicata, una comunità di sviluppatori e appassionati di tecnologia che promuove la condivisione di conoscenze attraverso eventi, workshop e meetup, seguendo i principi di inclusione e innovazione promossi dal network globale Google Developer Groups.

Per l’edizione del 2026 l’evento prevede varie attività tra informazione e laboratori pratici. Il cuore della giornata offrirà infatti ai partecipanti – divisi in team – l’opportunità di creare una Piccola Serra Intelligente (Smart Planter). Il progetto unisce diverse competenze, tutte coordinate per far funzionare il prototipo finale (che include sensori, internet, app, costruzione fisica e botanica):

Botanica: Sceglie le piante e dice quali sono le condizioni ideali (es. quanta acqua serve, quanta luce).

Elettronica / IoT: Si occupa dei sensori, dei collegamenti e del programma che fa parlare i sensori con internet, usando sistemi come MQTT e HTTP.

Stampa 3D / Costruzione: Progetta e realizza il contenitore fisico della serra, pronto per essere usato.

Web/Mobile + AI: Sviluppa l’applicazione (il “cruscotto”) per vedere i dati in diretta e crea un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale che dà consigli sulle piante.

Cloud & Dati: Gestisce la raccolta, l’archiviazione e la sicurezza di tutti i dati raccolti.

Oltre ai laboratori, la giornata prevede anche dei dibattiti aperti dove il pubblico potrà interagire direttamente con gli esperti ed ancora il “Mood Sprint”, un gioco partecipativo per mappare timori e desideri legati all’Intelligenza Artificiale fino ad una sessione di chiusura intorno al fuoco, dedicata al mentoring e alla retrospettiva senza l’ausilio di slide.

PROGRAMMA

Mattina — track mista

09:30 – 09:45 · Presentazione DevFest. Apertura dell’evento, overview della giornata e allineamento su obiettivi, format e integrazione tra i gruppi.

09:45 – 13:00 · Cinque talk tecnici

Formato circa 30’ + 3’ Q&A. Un talk per ciascun gruppo di lavoro: concetti base, scelte tecniche, rischi tipici, lettura guidata delle specifiche dell’Integration Contract (schema JSON, unità di misura, frequenza, endpoint/MQTT, Definition of Done).

13:00 – 15:00 · Pranzo & master class pizza

Pranzo con Valentino Tafuri, master class di preparazione pizza ed il resto a seguire.

Pomeriggio — laboratorio modulare

15:00 – 17:00 · Build Sprint. Gruppi su stand dedicati; check-in periodici «show me something» ogni 30–45’. Breve parte introduttiva con mini-talk funzionali ai lab (contenuto strumentale, basi e specifiche comuni).

16:30 – 17:30 · Integrazione

Due binari che convergono: A fisico (botanica + IoT: sensori e payload) e B digitale (cloud + app: endpoint e dashboard), poi merge. 17:10 – 17:30 demo end-to-end: 3’ per modulo, 5’ demo completa, 5’ «what we learned».

17:30 – 18:00 · AI Mood Sprint / AI Camp Check-in

Gioco veloce: card con tre prompt (es. entusiasmo, paura concreta, skill da allenare nel 2026; opzione guardrail team). Pensieri brevi (8–10 parole), token/sticker, premio a completamento; output: muro dei pensieri e insight per il talk serale.

Sera & community

Dopo il laboratorio: Campfire Talk guidato (19:30 nel concept; marshmallow, cena alla brace, musica live e — in alternativa — pizza al forno a legna 20:00–22:00 per chi resta). Sessione senza slide: mentoring, retrospettiva, domande sul costruito insieme, attriti, impegno personale su AI (skill e guardrail).

Per partecipare bisogna iscriversi sul sito www. devfest.gdgbasilicata.it, dove troverete tutte le informazioni necessarie. Non mancate.

Team Organizzativo DevFest Basilicata

Contatti: Cell. 3408075592 – Mail – maurizio.argoneto@pignolalug.it