La Storica Lucana, il viaggio che racconta l’anima della Basilicata. Il 27 e 28 giugno da Potenza uno degli appuntamenti più significativi del mototurismo del Sud Italia

Non è soltanto un raduno motociclistico. È un viaggio attraverso la storia, la cultura e le tradizioni di una terra che continua a sorprendere chi la attraversa. Torna il 27 e 28 giugno 2026 “La Storica Lucana”, giunta alla sua XIX edizione, uno degli appuntamenti più significativi del mototurismo del Sud Italia. Negli anni, la manifestazione è diventata molto più di un evento

dedicato agli appassionati delle due ruote. È un progetto di valorizzazione territoriale che accompagna i partecipanti alla scoperta della Basilicata più autentica, quella dei borghi antichi, dei paesaggi incontaminati, dei siti archeologici, delle eccellenze enogastronomiche e delle tradizioni custodite gelosamente dalle comunità locali.

L’edizione 2026 prenderà il via da Potenza, tra le suggestioni della Villa Romana di Malvaccaro e il fascino della storica Torre Guevara, simboli di una città che conserva tracce importanti del proprio passato. Da qui inizierà un percorso che condurrà i partecipanti attraverso alcuni degli scenari più affascinanti della regione, tra strade panoramiche, antichi centri abitati e luoghi ricchi di storia. Il viaggio attraverserà il territorio del Vulture, terra di origine vulcanica e patria dell’Aglianico, per poi raggiungere Venosa, città natale del poeta latino Orazio, dove storia, archeologia e cultura si intrecciano in un racconto millenario. Saranno poi i borghi dell’entroterra lucano, con il loro patrimonio artistico e religioso, a fare da cornice alla seconda giornata dell’evento, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi in atmosfere senza tempo e di riscoprire l’identità più profonda della Basilicata.

Accanto alla dimensione culturale, un ruolo centrale sarà riservato all’enogastronomia. Pranzi e cene saranno infatti occasioni per conoscere sapori, prodotti e tradizioni culinarie che rappresentano un patrimonio prezioso della regione, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. “La Storica Lucana” rappresenta oggi uno strumento importante per la promozione del territorio lucano. Attraverso il mototurismo, l’evento riesce infatti a raccontare una Basilicata lontana dai circuiti del turismo di massa, mettendo in rete luoghi, comunità, operatori

turistici e attività locali. Un modello che negli anni ha contribuito a far conoscere la regione a centinaia di visitatori provenienti da tutta Italia.

Giunta alla sua diciannovesima edizione, la manifestazione continua a distinguersi per la capacità di coniugare passione per le moto, valorizzazione culturale e sviluppo turistico, trasformando ogni chilometro percorso in un’occasione di scoperta e ogni tappa in un incontro con la storia e l’identità della Basilicata. Per due giorni, dunque, le moto diventeranno il mezzo attraverso cui

leggere e vivere il territorio, in un viaggio che promette emozioni, bellezza e autenticità. Un viaggio che, anno dopo anno, contribuisce a raccontare la Basilicata nel modo più efficace possibile: facendola vivere.