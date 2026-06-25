Fibra ottica in Basilicata: FTTH ancora sotto la media italiana

La fibra ottica FTTH ha una copertura ancora limitata in Italia e, in media, solo il 37,9% degli utenti la utilizza

In Basilicata migliora la qualità della rete, ma la diffusione della FTTH resta sotto la media nazionale

Dove la FTTH non c’è, l’alternativa su cui puntare è la FWA, una tecnologia di “fibra mista radio”

Per una connessione FWA possono bastare meno di 20 euro al mese e la velocità può arrivare a 1 Gigabit

Per una connessione internet casa fissa ad alta velocità la soluzione migliore resta la fibra ottica FTTH, ma la copertura in Italia, e anche in Basilicata, non è ancora disponibile in modo capillare su tutto il territorio.

Nelle aree meno servite, soprattutto nei piccoli comuni e nelle zone a bassa densità abitativa, l’alternativa è la FWA (Fixed Wireless Access), tecnologia che utilizza un collegamento wireless tra abitazione e ripetitore collegato alla rete in fibra.

Secondo i dati 2025 di nPerf analizzati dall’Osservatorio tariffe di Segugio.it, solo il 37,94% degli utenti utilizza la FTTH, con una crescita di quasi 4 punti percentuale rispetto all’anno precedente. L’indagine conferma quindi che in Basilicata la fibra non ha ancora raggiunto una copertura completa e la FWA continua a rappresentare un’alternativa valida sia per prestazioni che per costi.

Fibra ottica: la situazione in Basilicata

In Basilicata emergono risultati contrastanti per la rete fissa. Le prestazioni migliorano rispetto al 2024, soprattutto sul fronte dell’upload, mentre la diffusione della fibra FTTH resta inferiore alla media nazionale e mostra una crescita quasi nulla nell’ultimo anno.

Nel dettaglio, nel 2025 la Basilicata registra:

177,7 Mbps in download (+6,1% rispetto al 2024)

(+6,1% rispetto al 2024) 120,4 Mbps in upload (+15,3%)

(+15,3%) 29,71 ms di latenza (-18,9%)

(-18,9%) 31,20% di quota FTTH (+0,20 punti percentuali rispetto al 2024)

La regione evidenzia una crescita moderata della velocità in download e un aumento più marcato dell’upload. Particolarmente positivo il dato relativo alla latenza, che si riduce di quasi il 19% rispetto al 2024, migliorando sensibilmente i tempi di risposta della rete. La quota di connessioni FTTH si ferma però al 31,2%, ben al di sotto della media nazionale del 37,94%, e cresce di appena 0,2 punti percentuali nell’arco di un anno.