Torna il cartellone unico dei Borghi Eccellenti Lucani. Ecco ‘Bella d’Estate’, 17 comuni uniti per un’estate piena di iniziative

Torna il cartellone unico dei Borghi Eccellenti Lucani “Bella d’Estate”: 17 borghi uniti per un’estate 2026 tra cultura, fiabe, teatro, sport, storia, musica, tradizioni, fede ed enogastronomia. Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova l’alleanza strategica tra i comuni della rete. Un unico grande manifesto che racchiude gli eventi di punta; esempio concreto di cooperazione e valorizzazione sovracomunale

Dopo il successo della buona pratica sperimentata la scorsa estate, la rete dei Borghi Eccellenti Lucani si ripresenta unita per la stagione estiva 2026, lanciando un cartellone unico dedicato agli “eventi di punta”.

La formula è chiara e ambiziosa: Un’offerta turistica e culturale integrata che spazia dalle tradizioni enogastronomiche a quelle religiose, dai concerti di musica classica a quelli di musica leggera, passando per le rievocazioni storiche, lo sport, i percorsi del gusto e la valorizzazione profonda della storia e delle identità locali.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: offrire ai visitatori e ai cittadini un palinsesto di alto livello, pur permettendo a ciascun comune di mantenere intatta la propria programmazione individuale. Si tratta di un esercizio concreto di cooperazione e valorizzazione sovracomunale, una sinergia che supera i campanilismi per promuovere il territorio lucano come un’unica, grande destinazione d’eccellenza.

“La forza di questo cartellone sta nella capacità di fare rete in modo tangibile”.. “Presentarsi uniti non significa appiattire le singole identità, ma amplificarle. Dimostriamo che i borghi della Basilicata sanno cooperare, offrendo un viaggio a tappe tra cultura, sapori e tradizioni che rappresenta un modello di sviluppo turistico sostenibile e integrato.”

Il calendario degli eventi toccherà capillarmente tutti i Borghi della rete, offrendo un’estate ricca di suggestioni per ogni tipo di pubblico: dagli amanti del turismo lento e culturale ai foodie alla ricerca dei sapori autentici, fino agli appassionati di musica e grandi spettacoli.

Il programma completo e dettagliato degli eventi di punta sarà disponibile e consultabile sui canali social ufficiali della rete e presso i punti informativi dei comuni aderenti; man mano sarà arricchito di approfondimenti per ogni singolo evento.

Lo rende noto il coordinamento BEL – Borghi Eccellenti Lucani.