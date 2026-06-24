Regione Basilicata e Unibas insieme per il futuro dei giovani. Pubblicato il bando per l’assunzione di 8 studenti con contratti di formazione e lavoro

Prende ufficialmente il via una straordinaria opportunità di inserimento occupazionale e crescita professionale per gli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata.

È stato pubblicato sul portale “inPA” e sul sito istituzionale della Regione Basilicata il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo pieno e determinato di 8 studenti universitari meritevoli dell’Ateneo lucano.

I candidati selezionati saranno inseriti presso la Regione Basilicata mediante la stipula di un contratto di formazione e lavoro della durata di 36 mesi, inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Alla scadenza, il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

L’iniziativa nasce in attuazione dell’art. 3-ter del D.L. n. 44/2023 ed è frutto di una convenzione non onerosa sottoscritta tra la Regione Basilicata e l’Unibas, con l’obiettivo comune di valorizzare il merito dei giovani e accelerare i processi di innovazione e digitalizzazione all’interno della pubblica amministrazione.

I profili professionali richiesti sono:

Esperto/a di valutazione – Competitività imprese (2 posti): riservato agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Economia Aziendale (Classe L-18).

Esperto/a archivistica e gestione documentale – Digitalizzazione processi e servizi (2 posti): riservato agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Operatore dei Beni Culturali (Classe L-1).

Esperto/a di sistemi informatici – Cybersecurity (2 posti): riservato agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe L-31).

Specialista di progettazione e gestione tecnica – Transizione energetica ed economia circolare (2 posti): riservato agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7).

La selezione è indirizzata a giovani studenti qualificati e meritevoli dell’Unibas in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiuti

iscrizione, per l’Anno Accademico 2025-2026, al terzo anno o ad anni successivi fuori corso dei corsi di laurea triennale sopra indicati

non aver ancora conseguito il titolo di laurea ed essere in regola con gli esami: nello specifico, gli iscritti al terzo anno devono aver superato tutti gli esami dei primi due anni, mentre gli studenti fuori corso devono aver completato tutti gli esami dell’intero triennio

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica autenticandosi tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul portale nazionale del reclutamento “inPA” (all’indirizzo www.inpa.gov.it).

Il termine ultimo per la compilazione e l’invio telematico della candidatura è fissato tassativamente entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul portale stesso.

Con questa sinergia, l’Università degli Studi della Basilicata e la Regione Basilicata confermano il proprio impegno nel creare ponti concreti ed efficaci tra il mondo della formazione accademica d’eccellenza e il mercato del lavoro locale, offrendo ai giovani l’opportunità di mettere subito a frutto le competenze acquisite all’interno delle istituzioni del proprio territorio.