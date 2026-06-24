La serie tv torna protagonista in Basilicata. Casting aperto per una nuova produzione Rai con Rocco Papaleo

La serie tv torna protagonista a Maratea: cercasi nuovi volti per una serie Rai con Rocco Papaleo. Sono aperte le selezioni per comparse e figurazioni da inserire nel cast di una nuova e importante produzione Rai con protagonista l’attore lucano Rocco Papaleo. Le riprese si svolgeranno in Basilicata a partire da settembre 2026. La ricerca è rivolta a persone residenti o domiciliate a Maratea e nei comuni limitrofi, oppure disponibili a raggiungere autonomamente la località delle riprese.

Non è richiesta esperienza pregressa nel settore.

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili cliccando qui

(Fonte: ufficiostampabasilicata.it)