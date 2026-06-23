A Tito nasce un nuovo spazio per la comunità: oggi 23 giugno l’inaugurazione della sede di Oltre l’Orizzonte ETS.

Un luogo dedicato all’incontro, alla partecipazione e alla costruzione condivisa di progetti per il territorio

Un nuovo spazio dedicato alla comunità apre le sue porte a Tito. Martedì 23 giugno 2026, alle ore 18:30, sarà inaugurata la nuova sede dell’Associazione Oltre l’Orizzonte ETS, in Via Roma, 3.

L’evento rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato mesi fa, caratterizzato da lavoro, impegno e partecipazione. Uno spazio che, da semplice locale vuoto, è stato trasformato in un luogo pensato per accogliere persone, idee, iniziative e percorsi di crescita collettiva. La nuova sede non sarà soltanto un punto operativo dell’associazione, ma un ambiente aperto al territorio, destinato ad ospitare attività culturali, sociali e formative, incontri pubblici, momenti di confronto e progetti capaci di coinvolgere cittadini, giovani, famiglie e realtà associative.

«L’inaugurazione della sede rappresenta per noi molto più dell’apertura di uno spazio fisico», dichiara la Presidente dell’Associazione Oltre l’Orizzonte ETS, dott.ssa Elvira Pirrone. «È il simbolo di una visione condivisa, che mette al centro la partecipazione, il dialogo e la costruzione di opportunità per la nostra comunità. Vogliamo che questa sede diventi una casa aperta a tutti, un luogo in cui ciascuno possa sentirsi accolto e contribuire con le proprie idee e competenze alla crescita del territorio».

La serata inaugurale sarà aperta a tutta la cittadinanza e offrirà l’occasione per conoscere più da vicino le attività dell’associazione, visitare i nuovi spazi e confrontarsi sui progetti, che saranno sviluppati nei prossimi mesi.

Sarà, inoltre, possibile ricevere informazioni sulle modalità di adesione e partecipare al percorso associativo per l’anno 2026. L’Associazione Oltre l’Orizzonte ETS rinnova l’invito a cittadini, associazioni, istituzioni e operatori del territorio affinché prendano parte a questo momento di condivisione e all’avvio di una nuova esperienza di partecipazione civica e sociale.