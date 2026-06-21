Il sogno di Marco Gruosso, classe 2017, l’unico bambino lucano ad aver superato le selezioni per entrare nel corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli

Marco Gruosso, ballerino di danza classica di 9 anni, ha superato le selezioni per entrare a far parte del prestigioso corpo di ballo del teatro San Carlo di Napoli. Da settembre si trasferirà nel capoluogo partenopeo per studiare e per allenarsi: a dicembre debutterà con Lo schiaccianoci.

Marco Gruosso, classe 2017, è l’unico bambino lucano ad aver superato le selezioni per entrare nel corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli.

La giovane promessa del ballo, che per due anni ha frequentato la scuola Loncar di Potenza, a settembre si trasferirà a Napoli dove la mattina frequenterà regolarmente la scuola e il pomeriggio si allenerà con il corpo di ballo. Tanta motivazione ma anche molti sacrifici da parte della famiglia che sosterrà economicamente il talento di Marco. Sarà il nuovo Claudio Coviello?

In questa puntata di Caleidoscopio ospiti Marco e sua madre Mina D’Andria.

Per saperne di più guarda l’intervista: https://youtu.be/24eaHAMsuoQ