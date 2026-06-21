Adolescenti e Smartphone, Assoutenti Basilicata: “Il web non è un nemico, ma ai ragazzi serve una guida. La vera Cybersecurity si costruisce con il dialogo in famiglia”

Grazie al progetto “Digitalmentis II” finanziato dalla Regione Basilicata, l’associazione intensifica la tutela di famiglie e consumatori contro le insidie della rete. Il Presidente Vito Filippi: «No ai controlli ossessivi, serve un’alleanza educativa per prevenire cyberbullismo e dipendenze»

Il mondo digitale non è più un universo parallelo, ma è il luogo principale in cui gli adolescenti costruiscono la propria identity, comunicano con i coetanei e scoprono la realtà. Tuttavia, la totale immersione nel web espone i più giovani a rischi complessi: dal cyberbullismo all’isolamento sociale, dalla dipendenza da notifiche alla mercificazione della propria immagine online. Di fronte a questa vera e propria rivoluzione antropologica, Assoutenti Basilicata lancia un forte appello alle famiglie lucane. Un’azione di sensibilizzazione e supporto che si inserisce nel più ampio quadro del progetto Digitalmenti II, finanziato dalla Regione Basilicata, grazie al quale l’associazione tutela e accompagna quotidianamente le famiglie e i consumatori verso una transizione digitale sicura.

Le dichiarazioni del Presidente di Assoutenti Basilicata, Vito Filippi: «un adolescente non “entra” su internet, ci vive – dichiara Vito Filippi, Presidente di Assoutenti Basilicata –. Lo smartphone ha smesso da tempo di essere un semplice strumento di comunicazione per trasformarsi nella piazza principale delle nuove generazioni. Attraverso il progetto regionale Digitalmentis II, la nostra associazione ha potenziato gli strumenti a difesa dei cittadini-consumatori sul territorio lucano. Verifichiamo ogni giorno come i rischi sul web per i minori siano in costante aumento. Non parliamo solo di truffe economiche legate ai videogiochi online, ma di dinamiche ben più profonde che toccano la salute psicologica dei nostri ragazzi, come la gogna mediatica dei gruppi WhatsApp, la trappola del doomscrolling che ruba ore al sonno, e l’ansia da prestazione alimentata dagli algoritmi dei social».

«Spesso i genitori si sentono inadeguati, quasi degli “immigrati digitali” spaventati dalla nativa disinvoltura con cui i figli maneggiano tablet e smartphone – prosegue il Presidente Filippi –. La risposta a questa paura, però, non può essere il controllo ossessivo, lo spionaggio delle chat o, peggio, il sequestro punitivo del telefono. Grazie alle risorse di Digitalmentis II, vogliamo spiegare alle famiglie che la tecnologia cambia alla velocità della luce, ma le regole dell’educazione restano le stesse: la migliore protezione per un minore online non è un software di blocco, ma la certezza di trovare in famiglia un porto sicuro in cui confessare un errore digitale senza il timore di essere giudicati».

Costruire un’alleanza educativa: i consigli pratici per le famiglie. Assoutenti Basilicata, nell’ambito delle attività di cittadinanza digitale del progetto, indica alcune linee guida per genitori e figli, nate per trasformare lo smartphone da elemento di isolamento a occasione di confronto familiare:

Evitare il muro del giudizio: Se un ragazzo commette un errore online (condivide una foto privata, subisce un insulto o cade in una trappola commerciale), deve sapere di poterlo raccontare a casa. Se la reazione del genitore è esclusivamente punitiva, il silenzio diventerà il muro dietro cui si consumeranno i drammi più grandi, come il cyberbullismo.

I patti digitali: I divieti calati dall’alto generano ribellione, i patti condivisi creano responsabilità. È fondamentale stabilire in casa delle zone e dei momenti totalmente liberi dagli schermi (screen-free), a partire dal tavolo della cena.

L’esempio dei genitori: I figli ci guardano e replicano i nostri comportamenti. L’uso consapevole e l’etica digitale iniziano sempre dall’esempio degli adulti.

Gli sportelli sul territorio al servizio dei cittadini – Grazie al progetto Digitalmentis II, nessuno viene lasciato solo di fronte alle sfide della transizione digitale. Gli sportelli dell’associazione sul territorio lucano sono a completa disposizione delle famiglie per offrire supporto informativo, consulenze legali sul diritto all’oblio dei minori, prevenzione dei rischi di adescamento e assistenza in caso di cyberbullismo o di abusi legati all’uso delle piattaforme social.

«Invitiamo tutti i genitori, gli educatori e i consumatori della Basilicata a contattare i nostri uffici – conclude il Presidente Vito Filippi –. Educare nell’era digitale è un compito complesso, ma grazie al sostegno della Regione Basilicata e al progetto Digitalmentis II possiamo fare in modo che la rete torni ad essere ciò per cui è nata: uno straordinario strumento di conoscenza, condivisione e crescita sociale».

Contatti per la stampa e sportelli territoriali:

Sede Regionale e sportello APS Assoutenti Basilicata, via Dei Mille, 3 – Potenza

APS Assoutenti Basilicata, via Dei Mille, 3 – Potenza Email : assoutentipotenza@virgilio.it

: assoutentipotenza@virgilio.it Sito Web: www.apsassoutentibasilicata.it

www.apsassoutentibasilicata.it Telefono / Sportello: Cellulare 3317203765

“Finanziato nell’ambito del progetto competenze digitali – DIGITALMENTIS II – Spesa iniziativa competenze digitali Regione Basilicata finanziata dal fondo MIMIT per i consumatori anno 2024”