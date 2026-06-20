MioDottore Award 2026, per il secondo anno consecutivo assegnato alla lucana Monica Cantiani il premio dedicato ai professionisti della salute

Monica Cantiani è l’odontoiatra più apprezzato d’Italia.

Cantiani è partita nel 2010 dalla Val d’Agri, convinta di tornare e prendere in mano lo studio della sua famiglia. Negli anni, la dott.ssa Cantiani ha imparato che il successo è un gioco di squadra, che il talento e il sacrificio del singolo non bastano. Un riconoscimento che arriva dopo anni di sacrifici e studi, tra cui quelli di Odontoiatria e Protesi Dentaria presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Ma come funzionano i MioDottore Awards?

I professionisti vengono scelti dai pazienti, che selezionano quelli della salute più apprezzati tenendo in considerazione le migliaia di recensioni lasciate dagli utenti di MioDottore. Poi vengono votati dai professionisti. I colleghi, infatti, sono le persone più adatte a votare e valutare altri professionisti secondo criteri di lavoro, curriculum e esperienza. In ultimo vengono premiati da MioDottore, che premia l’aiuto dato agli utenti, così come la serietà e l’idoneità di tutte le risposte offerte nella sezione “Chiedi al dottore”.

MioDottore è una piattaforma web, la più grande del settore sanitario al mondo, che riesce a gestire fino a 22 milioni di appuntamenti al mese, 80 milioni di pazienti che visitano il sito web e ben 260mila medici attivi sul sito che si affidano alle soluzioni proposte da MioDottore.

MioDottore Docplanner sta creando un ecosistema sanitario che collega in modo fluido pazienti e medici, integrando al contempo strumenti intelligenti per fornire diagnosi e trattamenti più rapidi e precisi, con l’obiettivo di supportare 1 miliardo di visite di pazienti all’anno entro il prossimo decennio.

La piattaforma aiuta, inoltre, i medici a gestire al meglio la propria attività e a costruire la propria reputazione online.

Claudio Buono