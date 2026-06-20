Lo psicologo non serve solo quando stai per crollare: serve molto prima! Perché prendersi cura della salute mentale è un atto di prevenzione, non un segno di debolezza?

Per molte persone andare dallo psicologo rappresenta ancora l’ultima spiaggia: una scelta da prendere solo quando l’ansia diventa insostenibile, una relazione va in crisi o la sofferenza emotiva diventa troppo forte per essere ignorata. Eppure la scienza ci dice qualcosa di diverso: la salute mentale funziona esattamente come la salute fisica. La prevenzione è fondamentale! Nessuno aspetterebbe di non riuscire più a camminare per occuparsi di un dolore al ginocchio. Perché allora aspettiamo di stare male prima di prenderci cura della nostra mente?

Secondo le principali organizzazioni sanitarie internazionali, il benessere psicologico è uno dei fattori più importanti per la qualità della vita, le relazioni, la produttività e persino la salute fisica. Stress cronico, ansia, insonnia, difficoltà relazionali e problemi emotivi non sono semplicemente “cose che passano”. Se trascurati, possono accumularsi nel tempo e compromettere il nostro equilibrio.

Andare dallo psicologo non significa essere fragili. Significa avere il coraggio di conoscersi meglio, comprendere i propri meccanismi interiori e sviluppare strumenti concreti per affrontare le sfide della vita. Proprio come ci alleniamo per mantenere il corpo in forma, possiamo allenare la nostra mente a gestire meglio emozioni, cambiamenti, sfide e momenti di difficoltà.

La terapia psicologica non è riservata a chi soffre di gravi disturbi. Molte persone si rivolgono a uno psicologo per migliorare l’autostima, imparare a gestire lo stress, affrontare una scelta importante, superare una fase di blocco o semplicemente vivere con maggiore serenità e consapevolezza.

Il vero problema non è chiedere aiuto. Il vero problema è aspettare troppo tempo prima di farlo.

Abbattere il tabù della salute mentale significa comprendere che chiedere supporto professionale non è un segno di fallimento, ma un investimento sulla propria qualità di vita. La mente, come il corpo, merita attenzione, cura e prevenzione.

Prendersi cura di sé non dovrebbe essere solo un’emergenza. Dovrebbe essere una scelta.

dott. Michele Magliano

Psicologo