Apt, due produzioni televisive nazionali: “L’Assaggia Storie” (La7) e “I Viaggi del Cuore” (Canale 5) in Basilicata. In onda nelle prossime settimane.

La troupe del format “L’Assaggia Storie”, dedicato alla storia, all’identità culturale e alle radici gastronomiche dei prodotti tipici italiani, ha avviato le registrazioni nei comuni del Vulture Melfese: la puntata della Basilicata sarà incentrata sull’ Aglianico del Vulture DOCG e andrà in onda sabato 27 giugno, alle ore 11.

Il racconto si svilupperà come un viaggio sensoriale e culturale tra cantine storiche, palmenti scavati nel tufo e vigneti sulle pendici del Monte Vulture, con l’obiettivo di valorizzare le origini storiche del prodotto, le tradizioni locali e le persone che ne custodiscono la produzione. Le riprese coinvolgono lo chef Andrea Mainardi e l’attrice e conduttrice Marisa Laurito che accompagnano gli spettatori in un percorso che unisce vigna, cantina, cucina e patrimonio storico, offrendo due sguardi complementari — la tecnica gastronomica e la narrazione emotiva.

In contemporanea la troupe del format “I Viaggi del Cuore”, condotto da Don Davide Banzato, sta realizzando a Maratea un episodio che, accanto ai luoghi di fede, ai Santi e alle numerose testimonianze religiose che caratterizzano il territorio, esplora esperienze culinarie locali, percorsi outdoor e spunti culturali legati all’identità costiera. Il racconto intreccia visite a siti storici, incontri con realtà gastronomiche del territorio, escursioni lungo la costa e approfondimenti sulle tradizioni locali.

Il programma, visibile anche online e all’estero su Mediaset Italia, raggiunge mediamente circa 700.000 spettatori con uno share del 12-13%. L’episodio girato a Maratea andrà in onda domenica 4 luglio.