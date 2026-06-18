Contrasto al traffico di droga nel Potentino. La Polizia arresta due giovani scoperti con mezzo chilo di hashish

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani, entrambi residenti nel potentino, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento è scaturito da un controllo effettuato nelle prime ore della notte nel territorio di Filiano, dove gli operatori hanno notato un’autovettura con a bordo due persone che manifestavano un atteggiamento particolarmente nervoso e sospetto.

Nel corso delle attività di controllo e delle successive perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in più panetti e risultata positiva ai cannabinoidi a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica.

Le ulteriori attività investigative hanno consentito di recuperare materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura della sostanza, tra cui bilancini di precisione e residui riconducibili alla precedente detenzione dello stupefacente.

Al termine delle attività di rito, i due arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. A seguito dell’udienza di convalida, gli arresti sono stati convalidati e l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti di entrambi gli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le indagini proseguono per accertare ogni ulteriore aspetto della vicenda.

Si ricorda che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.