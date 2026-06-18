Bodybuilding e del fitness, Basilicata protagonista a Mister e Miss Universo con madre e figlio che ottengono tre medaglie d’oro

La Basilicata si conferma protagonista nel panorama internazionale del bodybuilding e del fitness grazie ai risultati ottenuti il 13 giugno scorso presso lo storico Teatro Tarentum, dove gli atleti del team Dynamik Warrior hanno conseguito importanti successi sportivi.

Protagonisti sono stati il campione lucano Stefano Rosa e sua madre Anna Colucci, prima coppia madre-figlio a conquistare tre medaglie d’oro nella stessa competizione internazionale, ciascuno nelle rispettive categorie.

Anna Colucci ha confermato il titolo conquistato nella passata stagione, aggiudicandosi nuovamente la categoria Miss Model & Fitness Over 55. Con questo risultato il suo palmarès raggiunge cinque titoli internazionali e due medaglie d’argento mondiali, consolidando la sua posizione tra le atlete più titolate del settore.

Per Stefano Rosa è arrivato l’undicesimo oro della carriera e il secondo titolo di Mr. Universo. Il primo era stato conquistato nel 2021 a Budapest, mentre il secondo è arrivato quest’anno in Italia nella categoria Classic Physique.