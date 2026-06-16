A Savoia di Lucania nasce il Centro di Formazione e Addestramento del Gruppo Lucano di Protezione Civile intitolato a Giuseppe Zamberletti

Mercoledì 17 giugno, alle ore 17.30, si terrà a Savoia di Lucania (Contrada Vallauria) l’inaugurazione del nuovo Centro di Formazione e Addestramento del Gruppo Lucano di Protezione Civile intitolato a Giuseppe Zamberletti, il padre fondatore del moderno sistema di protezione civile. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Lucano in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Savoia di Lucania. “Il nuovo polo operativo e didattico – evidenzia il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia – nasce con l’obiettivo di qualificare costantemente la preparazione dei nostri volontari e di radicare la cultura della sicurezza sul territorio, raccogliendo l’eredità ideale e operativa del padre fondatore della moderna Protezione Civile italiana. Questo Centro non è solo una nuova struttura di mattoni e aule: è il simbolo del nostro percorso di crescita, del nostro impegno sul territorio e del futuro della nostra associazione. Dedicarlo alla memoria di Giuseppe Zamberletti significa ribadire i valori di operatività, competenza e solidarietà che da sempre guidano ogni singola sede e ogni singola divisa gialla del Gruppo Lucano”.

Di seguito il programma dell’evento.